Köln (ots) - Mythos Interrail: Drei Rentnerinnen und das Abenteuer ihres Lebens



Generationen haben den Abenteuertrip auf Schienen schon gewagt - darunter Prominente wie Günther Jauch und Sigmar Gabriel. "Interrail war Grenzen sprengen, in mehrfacher Hinsicht", sagt der TV-Moderator. Und für den ehemaligen Bundesaußenminister war der Trip mit Freunden "der Inbegriff von Unabhängigkeit". Übernachtungen im Gepäcknetz der Holzklasse, hygienisches Grundprogramm, Reisen in unbekannte Welten - und der Mythos Interrail ist auch im Jahr 2018 noch ungebrochen: Für diesen Sommer konnten sich 18-jährige EU-Bürger um insgesamt 15.000 kostenlose Interrailtickets bewerben. Aber warum sollten nur junge Menschen in den Genuss des Trips auf Schienen kommen? Für stern TV haben die drei Seniorinnen Inge, Heidi und Ingrid das Abenteuer ihres Lebens gewagt und sind auf zweiwöchige Interrail-Tour gegangen. Was sie auf ihrer Reise durch Südeuropa erlebten und mit welchen Widrigkeiten sie zu kämpfen hatten - das erzählen die fast 80-Jährigen am Mittwoch bei Steffen Hallaschka.



Das süße Gold im Test: Welcher Honig ist der beste?



Goldgelb, süß - und so lecker! In keinem Land der Welt essen die Menschen mehr Honig als in Deutschland: Rund ein Kilogramm vom süßen Gold verzehrt jeder Deutsche pro Jahr. Doch welcher Honig ist eigentlich der beste? stern TV hat den Test gemacht und verschiedene Honigmarken unter die Lupe genommen. Finden unsere Tester Rückstände von Pestiziden und Arzneimitteln, oder wurde Gentechnik verwendet? Und welcher Honig überzeugt bei Geruch, Aussehen, Konsistenz und Geschmack? Das teure Markenprodukt oder doch die günstige Alternative vom Discounter? Die erstaunlichen Ergebnisse: Mittwoch bei stern TV.



Außerdem in der Sendung:



Das stern TV-Kleiderfasten: Wer schafft es, ein Jahr lang auf neue Kleidung zu verzichten?



Dramatischer Unfall im Swimming Pool: Wie ein Zehnjähriger seinem kleinen Bruder das Leben rettete



