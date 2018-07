Baierbrunn (ots) -



"Wir wollen Typ-2-Diabetiker durch möglichst viel Wissen stark machen im Umgang mit ihrer Erkrankung", erläutert Diabetes Ratgeber-Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle das Ziel heute beginnenden groß angelegten Social-Media-Kampagne StarkmitTyp2. "Sie sollen eine so umfassende 'health literacy', sprich Gesundheitskompetenz entwickeln, dass sie mit ihrem Diabetes gut umgehen und leben können. Denn Wissen über die eigene Gesundheit erhöht nachweislich den Behandlungserfolg, reduziert Diabetes-Folgeerkrankungen und sichert langfristig die Lebensqualität."



Im direkten Dialog mit den Typ-2-Diabetikern, welche die Mehrzahl der rund sieben Millionen Diabetes-Erkrankten in Deutschland stellen, setzt die Kampagne des Diabetes Ratgebers auf leicht zugängliche, fundierte und unterhaltsame Informationen. "Mit unserer Erfahrung aus 40 Jahren Diabetes-Berichterstattung können wir passgenau auf die Bedürfnisse, Fragen und Wünsche der Typ-2-Erkrankten eingehen und ihnen jede Menge Hilfestellungen beim Management ihrer komplexen Erkrankung geben", so Anne-Bärbel Köhle. Denn der Informationsbedarf in Sachen Diabetes ist hoch: 93% der Befragten mit Diabetes hatten in einer repräsentativen GfK-Umfrage des Diabetes Ratgebers gefordert, dass sehr viel mehr über die Erkrankung und deren Vorbeugung informiert werden sollte.



Diabetes Ratgeber als professioneller Begleiter



Unter dem Hashtag StarkmitTyp2 läuft die in der Diabetes Ratgeber-Redaktion entwickelte Kampagne ab sofort zunächst vier Wochen lang auf Facebook, WhatsApp, Instagram und Twitter. Sie umfasst eine Vielzahl an Fakten und Informationen zum Typ-2-Diabetes, darunter u.a. "Der kleine Diabetes-Ratgeber", eine speziell konzipierte Sammlung von Animations-Videos, die nützliche Alltagstipps pointiert in Szene setzt. Plus weitere Videos, Informationstafeln, Straßenumfragen und "Lebensgeschichten" von Betroffenen (u.a. auch von Fred Fussbroich, der an Typ-2 erkrankte Familienvater in der Dokumentarfilmreihe "Die Fussbroichs" von 1979). Sie alle berichten lebensnah von ihren Erfahrungen und Strategien im Umgang mit Typ-2-Diabetes.



Mehr dazu unter www.StarkmitTyp2.de.



Hintergrund: Der Diabetes Ratgeber erscheint seit 1978 im Wort & Bild Verlag und erreicht bei einer monatlichen Auflage von 1.170.600 verkauften Exemplaren (IVW I/2018) 2,95 Millionen Leser (AWA 2017). Neben der Titelgeschichte gibt es drei Ressorts: "Meine Gesundheit" stellt medizinische Themen in den Mittelpunkt, etwa Folgeerkrankungen und neue Behandlungsmöglichkeiten des Diabetes. "Mein Alltag" beinhaltet die Themen Partnerschaft, Familie und Beruf. "Mein schönes Leben" dreht sich um Ernährung, Sport, Freizeit, Kosmetik und Reisen. Dazu erscheint jeden Monat eine opulente Rezeptstrecke mit diabetesrelevanten Informationen, etwa zu Kohlenhydratgehalt und Kalorien. Weiterführende Informationen für die Online-Community gibt es unter www.diabetes-ratgeber.net sowie auf den Social-Media-Kanälen Facebook und WhatsApp. In der Diabetes Ratgeber-Buchreihe sind Diabetes-Kochbücher erschienen sowie die Kolumnensammlung "Seilers Zucker" (www.dr-buchreihe.de).



