40 Prozent der deutschen Abgeordneten im EU-Parlament haben bezahlte Nebenjobs. Gemessen an ihren Nebeneinkünften zählen sie zu den Topverdienern, im Ländervergleich rangieren sie auf Platz drei.

Deutsche EU-Abgeordnete gehören bei ihren Nebeneinkünften zu den Topverdienern in dem Straßburger Parlament. Im Ländervergleich liegen sie auf Platz drei, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Anti-Korruptions-Organisation Transparency International hervorgeht.

40 Prozent der deutschen EU-Abgeordneten gaben demnach an, in der aktuellen Legislaturperiode bezahlte Nebenjobs gehabt zu haben oder immer noch zu haben. Sie verdienten in den vergangenen vier Jahren insgesamt mindestens rund 1,4 Millionen Euro extra. Aktuell stellt Deutschland 96 Abgeordnete in Straßburg.

Die höchsten Nebeneinkünfte bezogen laut der Studie französische EU-Parlamentarier (mindestens rund 4,6 Millionen Euro). Auf Platz zwei folgen die Italiener mit mindestens rund 2,6 Millionen Euro. Am wenigsten verdienten Abgeordnete aus Estland, Ungarn und Irland nebenher.

Auch bei den Fraktionen gibt es laut dem Bericht große Unterschiede bei den Nebeneinkünften: So weisen die Rechtspopulisten der ENF-Fraktion den höchsten Anteil an Abgeordneten mit Extra-Jobs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...