Die Wandelanleihe ist auch unter der Bezeichnung der Wandelobligation oder im englischen Sprachraum auch unter dem Begriff convertible bond bekannt. Unabhängig vom Namen handelt es sich bei einer solchen Anleihe immer um ein Wertpapier, das zwei Optionen offen lässt. Einmal hat der Inhaber einer solchen Wandelanleihe nach einer zuvor vereinbarten Frist das Recht, diese Wandelanleihe - daher auch der Name - in Aktien des ausgebenden Unternehmens umzuwandeln. Nutz er dieses Recht nicht, so ist ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...