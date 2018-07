Ein Währungs-Future wird auch als so genanntes Devisen-Future bezeichnet und ist dabei im Großen und Ganzen nichts Anderes als ein so genannter Devisenterminkontrakt. Somit bleiben hier alle Merkmale relevant bestehen, die auch für einen ganz regulären Terminkontrakt gelten. Ein Währungs-Future ist somit also eine schriftliche Vereinbarung in Vertragsform, eine vereinbarte Menge an bestimmten Devisen zu einem zuvor ebenfalls festgelegten Zeitpunkt entweder zu übernehmen oder zu liefern, je nachdem, ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...