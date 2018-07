Unter einem Wachstumswert, der im englischen Sprachgebrauch auch als growth stock bezeichnet wird, versteht man in börsentechnischer Hinsicht nichts Anderes als eine Aktiengesellschaft, die ein kontinuierliches und weitgehend stetiges bzw. auch konjunkturunabhängiges Wachstum an den Tag legt. Dabei legt diese Aktiengesellschaft meist nicht nur ein kontinuierliches, sondern auch ein besonders schnelles Gewinn- und Umsatzwachstum an den Tag und zeichnet sich dabei in der Regel durch ein entsprechendes ... (Robert Sasse)

