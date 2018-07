FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom kann künftig auch Kunden in Österreich konvergente Bündel-Produkte aus Festnetz, Mobilfunk und TV anbieten. Die EU-Kommission genehmigte die Übernahme des Breitbandgeschäfts des Kabelnetzbetreibers Liberty Global durch den DAX-Konzern zu Wochenbeginn ohne Auflagen. Damit ist der Weg frei für den Zusammenschluss des Mobilfunkanbieters T-Mobile Austria mit Österreichs führendem Kabelanbieter UPC Austria. Die Transaktion, mit der die Deutsche Telekom näher an den Marktführer Telekom Austria heranrücken will und die sich der Bonner Konzern 1,9 Milliarden Euro kosten lässt, soll Ende des Monats abgeschlossen werden.

Damit ist in Europa noch ein Deal anhängig. In den Niederlanden will die Telekom durch den Zusammenschluss von T-Mobile Netherlands mit Tele2 Netherlands zu den beiden Platzhirschen KPN und VodafoneZiggo aufschließen und sich auch dort als integrierter Anbieter von Mobilfunk, Festnetz und TV-Angeboten aufstellen. Diese Übernahme wollen die europäischen Kartellwächter dagegen nicht ohne Weiteres durchwinken. Stattdessen hat die EU-Kommission ein eingehendes Prüfverfahren eingeleitet, weil sie Bedenken hat, dass der geplante Zusammenschluss von T-Mobile Netherlands mit Tele2 höhere Preise für die Verbraucher, eine geringere Auswahl und weniger Investitionen nach sich ziehen könnte.

T-Mobile Austria und UPC Austria brachten es im vergangenen Jahr gemeinsam auf insgesamt 7,2 Millionen Anschlüsse in den Bereichen mobiler und fixer Internetzugang, Telefonie, TV-, Video- und Unterhaltungsangebote. Der konsolidierte Pro-Forma-Umsatz betrug 1,25 Milliarden Euro. Der Kauf von UPC Austria durch T-Mobile Austria ist nach Angaben des österreichischen Mobilfunkbetreibers der größte Telekommunikationsdeal in Österreich seit dem Börsengang von Telekom Austria. T-Mobile Austria will am 2. August im Rahmen einer Pressekonferenz über den Zusammenschluss und die geplante künftige Entwicklung informieren.

July 10, 2018

