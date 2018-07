Die Tesla-Aktie schraubte sich am 18. Juni auf ein neues 6-Monats-Hoch bei 318 Euro. Seitdem ging es jedoch deutlich in den Keller bis knapp an die Marke von 260 Euro. Heute sorgt eine neue Meldung für deutlich steigende Kurse bei Tesla:Demnach will der Elektroauto-Hersteller eine Fabrik in China bauen. Der US-Konzern wolle bei Shanghai bis zu 500 000 Fahrzeuge pro Jahr bauen,...

