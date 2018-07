Frankfurt am Main (ots) - Wenn Unternehmen musikalisch werden, endet das nicht selten in peinlichen Youtube-Videos. Dass es auch anders geht, zeigt der Musiker und Redner Lorenzo Scibetta aus Hessen. Er setzt auf musikalische Mitarbeitermotivation und hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit Mitarbeitern Unternehmenssongs zu entwickeln.



Scibetta arbeitete lange Jahre als Führungskraft, bevor ihn ein Schlüsselerlebnis auf die entscheidende Idee brachte. Er besuchte ein Seminar, bei dem hunderte Menschen jubelten, tanzten und weinten, ohne dass auf der Bühne künstlerisch etwas dargeboten wurde. Solch eine Begeisterung kannte Scibetta nur von Konzerten. Für ihn ein prägendes Erlebnis: "Diese Energie, die auf die Zuhörer zu wirken schien, beeindruckte mich. Mir wurde klar, hier entstand gerade Veränderung.", so Lorenzo Scibetta.



Wohin sein Weg ihn führen würde, konnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Sein Umfeld traute ihm schon lange zu, auf großen Bühnen nicht nur zu musizieren, sondern auch zu sprechen. Vor die Wahl gestellt, ob er nun Musiker oder Redner sein wollte, entschied er: Eine Kombination ist die einzig richtige Wahl.



Scibetta schafft es, durch die Querverbindung zweier Themen mit einem ganz anderen Blick auf die Firmen zu schauen, die er betreut. Nach der Basisarbeit, bei der das Unternehmen die eigenen Werte definiert, setzt Scibetta musikalisch an: Aus dem Leitsatz der Firma wird der Refrain - die Werte werden zur Strophe.



Der Vorteil: Leitsätze und Werte werden nicht einfach auswendig gelernt und nicht vorgegeben, sondern gemeinsam erarbeitet und in einem Song zusammengefasst. So wird durch musikalisches Teambuilding gemeinsam erschaffen, was emotional verbindet. Lorenzos Vision ist klar: "In jedem steckt eine Botschaft - ich helfe dabei, diese Botschaft zu transportieren und nach außen zu tragen. Für mich steckt in jedem ein wahrer Rockstar.".



