Mit Zöllen auf Importe setzt der US-Präsident ein Wahlversprechen um. Doch seinen Republikanern könnte das bei den Senatswahlen im Herbst das Genick brechen.

Die Schweinefarm von Jimmy Tosh ist ein ungewöhnlicher Schauplatz für den Kampf um die Macht im US-Senat. Doch der 6.000 Hektar große Betrieb im ländlichen Tennessee, zwei Stunden westlich von Nashville, führt die praktischen Risiken der Handelspolitik von Präsident Donald Trump vor Augen.

Er veranschaulicht auch die politische Bedrohung für republikanische Senatskandidaten in traditionell republikanischen Staaten - wie Marsha Blackburn aus Tennessee.

Tosh, der in dritter Generation Schweine züchtet und fast immer republikanisch gewählt hat, will in diesem Herbst für Blackburns demokratischen Gegner stimmen, den früheren Gouverneur Phil Bredesen. Ein Grund dafür ist, dass Trumps Handelskriege Toshs großem Familienbetrieb mit rund 400 Mitarbeitern und 30.000 Schweinen schaden.

Der Preis für Stahl, den er für neue Ställe braucht, steigt, wie Tosh klagt. Zudem werde der wachsende Markt für Schweinefleisch unter den neuen Zöllen leiden.

"Diese Zollsituation macht mir sehr, sehr, sehr große Sorgen", sagte Tosh. "Ich glaube einfach, dass Bredesen mit dieser Situation besser umgehen würde." Blackburn sei in der Frage der Zölle zwar "in Richtung Mitte" gerückt, "aber meiner Meinung nach ist das ein bisschen zu spät und nicht weit genug".

Ähnliche Bedenken versetzen auch andere Staaten vor der Senatswahl in Aufruhr, darunter Missouri, Indiana, Pennsylvania und North Dakota. Die republikanischen Kandidaten müssen hier für die Handelspolitik eines Präsidenten geradestehen, den sie in der Vergangenheit in nahezu allen anderen Punkten unterstützt haben.

Populistische Angriffe gegen den Freihandel hatten Trump 2016 maßgeblich zu seinem politischen Aufstieg verholfen. Nun facht er vier Monate vor den wichtigen Zwischenwahlen einen internationalen Handelskrieg an, der sich für seine Parteikollegen im Senat als höchst problematisch erweisen ...

