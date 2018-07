Die negative Stimmung hält in der 1. Wochenhälfte gegenüber der europäischen Währung an und so fiel der EUR/USD kurz unter 1,1700, wo er einige Käufer fand. EUR/USD schwach mit USD Käufen Das Paar notiert in der Nähe des 2 Tagestief von 1,1700, während der Fokus auf dem Greenback und der Risikobereitschaft liegt. Der Anstieg der US Renditen bietet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...