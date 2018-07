Ein neues Kabinett mit Schwiegersohn und mehr Einflussnahme auf die Geldpolitik: Präsident Erdogan bleibt bei seinem autokratischen Kurs - und schwächt die wirtschaftliche Lage.

Die Zusammensetzung des neuen Kabinetts in der Türkei und die stärkere Einflussnahme von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan auf die Notenbank haben die Landeswährung am Dienstag belastet. In der Nacht war der US-Dollar um bis zu 0,4 Prozent auf 4,7506 türkische Lira gestiegen. Am Morgen erholte sich die Landeswährung jedoch etwas und notierte bei 4,698 Lira. Den Rekordwert hatte dieses Währungspaar im Mai 2018 bei 4,87 Lira erreicht.

Auch der Euro hat im Verhältnis zur türkischen Lira zugelegt. Am gestrigen Montag stieg der Kurs von 5,31 auf 5,56 Lira. Am heutigen Dienstag erholte sich die türkische Landeswährung jedoch wieder auf 5,51.

Verschreckt hatte die Investoren vor allem die Tatsache, dass der marktfreundliche Ex-Vize-Ministerpräsident Mehmet Simsek nicht mehr der Regierung angehören wird. Finanzminister im neuen Kabinett wird Berat Albayrak, der Schwiegersohn des türkischen Präsidenten. "Insgesamt betrachtet deutet alles darauf hin, dass Erdogan seinen direkten Einfluss auf politische Schlüsselbereiche sofort erhöhen wird, ohne sich dabei groß von Experten beraten zu lassen," schrieben die Analysten der Commerzbank in einer Studie.

Bereits seit einigen Monaten werden wohl keine marktfreundlichen Experten mehr gehört. Darauf deutet die Bonität der Türkei hin. Sie hat sich deutlich verschlechtert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...