NEW YORK (Dow Jones)--Nach einer 320-Punkte-Rally des Dow-Jones-Indexes am Vortag stellen sich Händler am Dienstag auf ein Durchatmen an der Wall Street ein. Der Aktienterminmarkt deutet auf eine gut behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt hin. Dank der Vortagesaufschläge liegt der Dow nun seit Jahresbeginn wieder im Plus, wenngleich der Aufschlag mit 0,2 Prozent sehr bescheiden ausfällt. Mehr zu bieten haben da der S&P-500 sowie der Nasdaq-Composite, die seit Jahresbeginn um 4,1 bzw. 12 Prozent zugelegt haben.

Das Thema Handelskonflikt bedrohe zwar die Jahresaufschläge der US-Indizes weiter, doch aktuell bleibe es auffallend ruhig. Zudem zeigten sich auch noch keine Bremsspuren in den jüngsten US-Konjunkturdaten. US-Präsident Donald Trump scheine derzeit offensichtlich mit NATO-Themen und der Höhe der europäischen Wehretats beschäftigt und daher vom Handelskonflikt abgelenkt zu sein, heißt es im Handel. Daher richteten Anleger ihre Blicke ebenfalls auf andere Themen als den Handelsstreit. Dabei stehe die anrollende Berichtsperiode der Unternehmen eindeutig im Fokus des Interesses.

Pepsico nach Geschäftsausweis gesucht

Noch vor der Startglocke hat Pepsico Geschäftszahlen veröffentlicht. Am Freitag wartet mit den Quartalszahlen der US-Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo schon ein erster Höhepunkt der Berichtssaison auf die Investoren. "Die Aussicht auf eine positive Berichtsperiode scheint Anleger die Bedrohung durch den Handelsstreit vergessen zu lassen", sagt Chefanalyst Konstantinos Anthis von ADS Securities.

Der US-Getränkehersteller Pepsico hat im zweiten Quartal zwar seinen Umsatz um 2,4 Prozent gesteigert. Ungünstige Steuereffekte ließen den Nettogewinn jedoch um 14 Prozent einbrechen. Auf bereinigter Basis übertrifft der Konzern jedoch die Prognosen der Analysten. Zudem zeigt sich Pepsico optimistisch, die gesetzten Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Vorbörslich klettert der Kurs um 2,1 Prozent.

Laut Financial Times bereitet 21st Century Fox ein neues Gebot für den britischen Bezahlsender Sky vor. Dieses soll über dem Gebot von Comcast liegen. Ein neues Fox-Gebot käme allerdings nicht ganz unerwartet. Fox liegen 0,1 Prozent im Plus, Comcast 0,2 Prozent. Altaba ziehen um 0,7 Prozent an. Das ehemals unter dem Namen Yahoo firmierende Unternehmen verkauft einen Anteil am Internetportal Yahoo Japan für 2 Milliarden US-Dollar an die japanische Softbank.

Positive Ergebnisse einer Medikamentenstudie stützen den Aktien der Pharmaunternehmen Celgene und Acceleron. Das Mittel Luspatercept, mit dem Erkrankungen der roten Blutkörperchen behandelt werden, habe in der Phase-III-Studie die primären und sekundären Endpunkte erreicht, teilten die Unternehmen mit. Celgene steigen um 2,1 Prozent. Acceleron springen um 7,6 Prozent nach oben. Electronic Arts tendieren 0,1 Prozent im Plus, nachdem der Anbieter von Videospielen den Kauf des Spieleentwicklers Industrial Toys bekanntgegeben hat.

Dollar zeigt sich fester

Am Devisenmarkt zeigt der Dollar Stärke, der ICE-Dollarindex klettert auf 0,3 Prozent. Der Euro fällt nach einem schwachem ZEW-Konjunkturindikator in Deutschland um 0,3 Prozent auf 1,1713 Dollar. Die Konjunkturerwartungen haben sich im Juli kräftig und zudem deutlicher als befürchtet abgeschwächt. Die zunehmenden Drohungen aus Washington mit weiteren Strafzöllen auf europäische Produkte - insbesondere Autos - dürften nach Einschätzung der Commerzbank bei manchen der befragten Analysten auf die Stimmung gedrückt haben.

Der Goldpreis bleibt ein Spielball des Dollarkurses. Der steigende Kurs der US-Devise drückt die Feinunze um 0,6 Prozent auf 1.251 Dollar. Silber fällt noch etwas deutlicher. "Wir sind derzeit nicht bereit, unsere abwärtsgerichtete Sicht auf den Goldpreis aufzugeben", sagt Analyst Stephen Todd von Todd Market Forecast. Das Edelmetall leidet übergeordnet unter der Normalisierung der US-Geldpolitik mit steigenden Zinsen. Selbst als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten war es zuletzt nicht mehr gefragt.

Anders die Entwicklung am Rohölmarkt, wo die Preise erneut anziehen. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,4 Prozent auf 74,12 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 1,1 Prozent auf 78,96 Dollar. Streiks unter Ölarbeitern in Norwegen und Gabun heizen die Furcht vor Lieferengpässen weiter an. Dazu gesellen sich die bekannten Lieferschwierigkeiten in Libyen und Kanada.

Am Rentenmarkt tut sich derweil ähnlich wie bei Aktien nicht viel. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen steigt um knapp einen Basispunkt auf 2,86 Prozent.

