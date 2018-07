Innovatives Fondskonzept gelauncht: Mit dem Seasonax Market Neutral von Saisonalitäten profitieren DGAP-News: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH / Schlagwort(e): Fonds Innovatives Fondskonzept gelauncht: Mit dem Seasonax Market Neutral von Saisonalitäten profitieren 10.07.2018 / 15:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, den 10. Juli 2018 - Die Seasonax Capital GmbH legt gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH einen Aktienfonds mit saisonaler Strategie auf. Der Seasonax Market Neutral richtet sich insbesondere an institutionelle Investoren (WKN A2JF8U), aber auch interessierte Privatanleger (WKN A2JF8T) können sich beteiligen. Das Fondsmanagement investiert nach saisonalen und zyklischen Mustern in eine weltweite Auswahl von Aktien. "Jede Branche zeigt eigene, auf stabilen Einflussfaktoren basierende saisonale Trends mit sich wiederholenden, vorhersehbaren Mustern, die - laut statistischen Informationen - hohe Gewinne erzielen. An diesen wollen wir mit unserer saisonalen Anlagestrategie auf Fondsebene partizipieren", sagt Dimitri Speck, Managing Partner der Seasonax Capital GmbH. Bekannte saisonale Einflüsse sind u. a. Ernteperioden, der Zeitpunkt von Zinsrückzahlungen, das Wetter, die Stimmung der Investoren zu bestimmten Jahreszeiten, Deadlines zur Steuerbilanzierung, jährliche oder vierteljährliche Finanzreports oder auch klassische Muster der Anlagemärkte wie der traditionelle Kursanstieg zum Jahresende. "Um von saisonalen Mustern ganzjährig zu profitieren, müssen zu jedem Zeitpunkt ausreichend saisonal profitable Aktien identifiziert werden", erklärt Speck. "Dies gelingt uns, indem wir umfassende historische Daten jeder einzelnen Aktie evaluieren und Algorithmen anwenden, die regelmäßige saisonale Muster präzise identifizieren können, um eine Selektion durchzuführen." Seasonax hat eine entsprechende Strategie konzipiert, die den Zeitpunkt der Wechsel zwischen einzelnen Aktien auf Basis saisonaler Trends ermöglicht. "Nach Jahren aufwändiger und langwieriger Entwicklung haben wir ein komplexes Fondskonzept entwickelt, das es nach unserem Kenntnisstand so am Markt noch nicht gibt", ergänzt Speck. Das Anlageuniversum des Seasonax Market Neutral setzt sich aus einer weltweiten Auswahl von Aktien zusammen. Im Rahmen der Strategie werden Titel, die länger als zehn Jahre bestehen, auf saisonale Trends untersucht, um wiederkehrende Muster zu identifizieren und die jeweilige Saisonalität zu berechnen. Die Kriterien zur Bewertung der ausgewählten Einzelaktien basieren auf empirischen Studien und Langzeitdatenbanken. Sie werden ständig validiert und weiterentwickelt. Aktien mit positiven saisonalen Trends und Gewinnen werden ins Portfolio aufgenommen. Das allgemeine Marktrisiko wird durch Index- und Währungsderivate weitgehend neutralisiert. Ziel ist eine marktneutrale Rendite als Alternative für klassische Anlagen in Anleihen. Über HANSAINVEST Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen. Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von knapp 140 Mitarbeitern in 165 Publikums- und mehr als 75 Spezialfonds Vermögenswerte von knapp 32 Milliarden Euro administriert. Von den Lesern des Private Bankers wurde die HANSAINVEST im Jahr 2018 bereits zum vierten Mal in Folge zur "Besten Service-KVG" Deutschlands gewählt. (Stand der Daten: 31.03.2018). Mehr Informationen unter www.hansainvest.de. Über Seasonax Capital GmbH Die Seasonax Capital GmbH (handelnd unter dem Haftungsdach der BN & Partners Capital AG) ist eine innovative Investment Boutique für empirisch untermauerte Anlageentscheidungen für institutionelle Anleger sowie vermögende Privatkunden und Familien. Schwerpunkt ist die Identifikation bisher kaum genutzter Marktanomalien und deren möglichst robuste Umsetzung in Anlagestrategien. Die Firmengründer bringen langjährige Erfahrung im Bereich der quantitativen Analyse sowie der Entwicklung darauf basierender Handelssysteme ein und wurden mehrfach dafür ausgezeichnet. Mehr Informationen unter www.seasonax-capital.com. Presseanfragen: Dirk Wechmann * Marketing & Corporate Communications Kapstadtring 8 * D - 22297 Hamburg * Telefon +49 40 300 57-62 92 dirk.wechmann@hansainvest.de Tea Muratovic * Managing Partner Seasonax Capital GmbH Ringstraße 79 * D - 91074 Herzogenaurach * Telefon +49 9132 647 93 47 tea.muratovic@seasonax-capital.com 10.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 703217 10.07.2018

