ROUNDUP: Windanlagenbauer Nordex mit Rekordauftrag in Brasilien - Kurssprung

HAMBURG - Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat im zweiten Quartal seinen bisher größten Einzelauftrag erhalten. Das im TecDax notierte Unternehmen soll den brasilianischen Windpark "Lagoa dos Ventos" im nördlichen Bundesstaat Piaui mit einer Gesamtkapazität von 595 Megawatt Leistung errichten. Die Türme werden in einem brasilianischen Werk gefertigt, wie Nordex am Dienstag in Hamburg mitteilte. Kunde sei der italienische Energieversorger Enel Green Power . Der Bau soll im Oktober 2019 beginnen. Nordex soll die Anlagen darüber hinaus auch für mindestens zwei Jahre warten.

ROUNDUP: Sedran wird neuer Chef der VW-Nutzfahrzeug-Tochter

WOLFSBURG/HANNOVER - Volkswagen -Strategiechef Thomas Sedran soll künftig die Nutzfahrzeug-Tochter des Konzerns leiten. Der frühere Opel-Chef tritt am 1. September die Nachfolge von Eckhard Scholz an, der seit Juli 2014 Vorstandsvorsitzender der Sparte der leichten Nutzfahrzeuge war, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Laut Volkswagen verlässt Scholz das Unternehmen "auf eigenen Wunsch". Erst am Vortag hatte der Volkswagen-Aufsichtsrat den früheren ZF-Chef Stefan Sommer zum Konzern-Einkaufsvorstand bestellt - ab Anfang 2019.

Commerzbank-Tochter Comdirect verkauft Tochter Ebase

QUICKBORN/ASCHHEIM/EDINBURGH - Die Onlinebank Comdirect trennt sich von ihrer auf das Maklergeschäft spezialisierten Tochter Ebase. Das Institut aus Aschheim bei München gehe für 151 Millionen Euro an den britischen Finanzdienstleister FNZ Group, teilte die börsennotierte Comdirect, deren Hauptgesellschafter die Commerzbank ist, am Dienstag in Quickborn mit. Der Kaufvertrag sei gerade unterzeichnet worden. Die Comdirect verspricht sich von dem Verkauf einen Einmalertrag von mindestens 85 Millionen Euro vor Steuern.

GESAMT-ROUNDUP: Deutschland und China wollen bei autonomen Autos 'vorne' sein

BERLIN - Deutschland und China wollen ihre Zusammenarbeit bei autonomen Fahrzeugen als einer der wichtigsten Zukunftstechnologien der Autoindustrie vertiefen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte am Dienstag bei einem Treffen mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Berlin, die Entwicklung sei in vollem Gange. Viele "Akteure" entwickelten autonome Autos. Es wäre schön, wenn Deutschland und China "ganz vorne" mit dabei wären. Es gehe um eine offene, transparente Kooperation.

Presse: Tesla baut in China Fabrik für 500 000 Fahrzeuge pro Jahr

SHANGHAI - Die Fabrik des Elektroauto-Herstellers Tesla in China ist laut Medienberichten beschlossene Sache. Der US-Konzern wolle bei Shanghai bis zu 500 000 Fahrzeuge pro Jahr bauen, hieß es am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen. Nach Informationen der "South China Morning Post" wurde eine entsprechende Vereinbarung mit den lokalen Behörden bereits unterzeichnet, dem Finanzdienst Bloomberg zufolge stand der Schritt kurz bevor.

ROUNDUP: Pepsi meldet trotz Softdrink-Flaute Geschäftszuwächse

PURCHASE - Dank florierender Geschäfte mit Snack-Produkten hat der Coca-Cola -Rivale PepsiCo im zweiten Quartal trotz schwacher Nachfrage nach Softdrinks den Umsatz gesteigert. Verglichen mit dem Vorjahreswert legten die Erlöse um 2,4 Prozent auf 16,1 Milliarden Dollar (13,8 Mrd Euro) zu, wie Pepsi am Dienstag mitteilte.

Führungskrise bei Thyssenkrupp: Stiftung will für Stabilität sorgen

ESSEN - In der Auseinandersetzung um den Kurs des Essener Industriekonzerns Thyssenkrupp haben sich die IG Metall und die in die Kritik geratene Krupp-Stiftung mit einem gemeinsamen Bekenntnis zur Kontinuität zu Wort gemeldet. "Stiftung und Arbeitnehmervertreter haben immer auch gemeinsam für die Stabilität des Unternehmens eingestanden. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern", zitiert die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" am Dienstag Stiftungschefin Ursula Gather und Markus Grolms, der für die IG Metall im Aufsichtsrat des Konzerns sitzt. Die Stiftung ist die größte Anteilseignerin des Dax -Unternehmens.

Weitere Meldungen

-Microsoft erweitert Tablet-Reihe mit 'Surface Go'

-Bundesverkehrsminister drückt auf Tempo beim Lkw-Abbiegeassistenten

-Starker Mai im deutschen Inlandstourismus

-ROUNDUP/Foodwatch: Nächster Lebensmittelskandal nur eine Frage der Zeit

-Audi verkauft im Juni weniger - Zollsenkungen in China sorgen für Abwarten

-Bundesverkehrsminister drückt auf Tempo beim Lkw-Abbiegeassistenten

-Comic-Legende Stan Lee zieht Klage gegen Produktionsfirma zurück

-US-Berufungsgericht bestätigt 'Dieselgate'-Milliardenvergleich von VW

-ROUNDUP: Online-Handel lässt Paketzahlen weiter kräftig steigen

-Deutlich mehr Organspender in Deutschland im ersten Halbjahr 2018

-Daimler will mit eCitaro stufenweise Verbrenner-Busse ablösen

-ROUNDUP: Amazon-Angestellte legen in NRW erneut die Arbeit nieder

-Otto-Versand gegen 'Otto's Burger' - Klage im Namensstreit abgelehnt

-Chinas Schaumstoffindustrie setzt massenhaft illegale Ozonkiller ein

-Online-Handel lässt Zahl der Pakete weiter kräftig steigen

-Mehr Krabben in den Netzen führen zu niedrigeren Preisen

-Zu hoher Schadstoff-Ausstoß: Pharma-Fabrik in Frankreich geschlossen

-Schiffbau-Zulieferer halten sich stabil in schwächelndem Weltmarkt

-Nürnberger Messe 2017 mit Verlust - Doppelgeschäftsjahr 'gut'

-Airbus benennt Bombardiers C-Serie in A220 um

-BMW und chinesischer Tech-Konzern Baidu prüfen Projekte bei autonomem Fahren

-ROUNDUP/US-Botschafter: Deutschland muss Millionen-Flug in den Iran stoppen

-Übernahme von Air-Berlin-Teilen treibt Lufthansa weiter an

-EuGH: Datenschutz bei Besuchen der Zeugen Jehovas relevant

-ROUNDUP: Otto-Versand gegen 'Otto's Burger' - Klage im Namensstreit abgelehnt

-Foodwatch: Verbraucher in EU nicht vor Lebensmittelskandalen sicher

-ROUNDUP: Ungewöhnlich frühe Krabbensaison sorgt für niedrige Preise

-ROUNDUP: Chinas Schaumstoffindustrie setzt massenhaft illegale Ozonkiller ein

-Erneuerbare überholen Braun- und Steinkohle bei der Stromerzeugung

-Pharmakonzern Takeda bekommt in den USA Zustimmung zu Shire-Übernahme°

