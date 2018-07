=== 07:00 DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Mannheim *** 08:00 AT/OMV AG, Trading Update 2Q, Wien 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1Q, London *** 09:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei der EZB-Statistikkonferenz, Frankfurt 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 DE/Oberlandesgericht München, Urteil im NSU-Prozess *** 09:45 BE/Nato, Gipfeltreffen (bis 12.7.), 17:15 PK, Brüssel *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 19:00 FR/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und sein französischer Amtskollege Le Maire, PK nach bilateralem Gespräch, Paris 20:00 RU/Fußball-WM Halbfinale: England - Kroatien, Moskau 22:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (2018 stimmberechtigt im FOMC) an der Brooklyn Law School, New York - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - CZ/Parlament, Vertrauensabstimmung für neue Minderheitsregierung, Prag ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2018 08:55 ET (12:55 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.