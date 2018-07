Interview: Mit einem besseren Aussteuern der Batteriezellen durch ein neues Kapazitäts-Management-System und einer Sicherheitsreserve in den Modulen will das Leipziger Unternehmen künftig für zehn Jahre die volle Kapazität garantieren. Ab dem Sommer will Senec die neuen Photovoltaik-Heimspeicher ausliefern, wie Sprecher Stefan Dietrich im Gespräch erklärt.pv magazine: Wie wichtig ist nach dem Feedback Ihrer Partner das Garantieversprechen im Speicherverkaufsgespräch? Stefan Dietrich (Foto): Das ist ein sehr wichtiges Argument. Die höhere verfügbare Speicherkapazität in den ersten zehn Jahren ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...