Pfisterer Holding AG: Personelle Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat DGAP-News: Pfisterer Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Pfisterer Holding AG: Personelle Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat 10.07.2018 / 15:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PFISTERER Holding AG 10. 07. 2018 Der Aufsichtsrat der PFISTERER Holding AG ("PFISTERER") teilt mit, dass Herr Michael Keinert, CFO, mit sofortiger Wirkung aus dem aus dem Vorstand von PFISTERER ausgeschieden ist. Die Ressortverantwortung von Herrn Keinert wird kommissarisch von Herrn Martin Billhardt, CEO, übernommen. Herr Holger Schlechter, Director of Corporate Finance, trägt die Gesamtverantwortung des Geschäftsbereichs Finanzen und berichtet in seiner Funktion ab sofort an Herrn Martin Billhardt. Die anderen Ressorts bleiben unverändert. Darüber hinaus wurde in der ordentlichen Hauptversammlung vom 04.07.2018 Herr Alf Henryk Wulf, Vorsitzender des Vorstands GE Power Deutschland, als Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Herr Wulf tritt die Nachfolge von Frau Dorothee Staengel an. Im Namen des Aufsichtsrats begrüßt Prof. Dr. Wolfgang Blättchen, Vorsitzender des Aufsichtsrats von PFISTERER, Herrn Wulf herzlich und freut sich auf die künftige Zusammenarbeit. Unternehmenskontakt: Martin Billhardt Telefon: +49 (0) 15209382923 E-Mail: Martin.Billhardt@pfisterer.com 10.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 703235 10.07.2018

AXC0195 2018-07-10/15:35