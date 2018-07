GBC AG: SAVE THE DATE - 8. ZKK Zürcher Kapitalmarkt Konferenz am 5. September 2018 DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz GBC AG: SAVE THE DATE - 8. ZKK Zürcher Kapitalmarkt Konferenz am 5. September 2018 10.07.2018 / 15:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Am 5. September 2018 lädt die GBC AG zur 8. ZKK - Zürcher Kapitalmarkt Konferenz ein. Veranstaltungsort: Park Hyatt Zürich, Beethoven-Straße 28, 8002 Zürich Folgende Gesellschaften haben sich angemeldet: Aves One AG bet-at-home.com AG BIG Blockchain Intelligence Group Inc. CLIQ Digital AG CO.DON AG Ecommerce Alliance AG GK Software SE INDUS Holding AG JDC Group AG Manz AG MS Industrie AG PNE AG SNP Schneider-Neureither & Partner SE STS Group AG TAKKT AG Vectron Systems AG Für: Institutionelle Investoren & Pressevertreter Kosten: Presse und Institutionelle Investoren kostenfrei, ansonsten 300,- EUR (zzgl. MwSt) Themen: Es präsentieren sich interessante Aktiengesellschaften den anwesenden Investoren und Kapitalmarktteilnehmern. Parallel zu den Unternehmenspräsentationen ist die Möglichkeit für 1-on-1-Meetings mit den teilnehmenden Gesellschaften gegeben. Das Programm sowie das Anmeldefax zur Konferenz und 1-to-1-Meetings finden Sie ab der KW 31 unter www.mkk-investor.de. Kontakt für Rückfragen: GBC AG Kristina Bauer und Marita Conzelmann Halderstraße 27 86150 Augsburg +49 821 241133-44 oder -49 konferenz@gbc-ag.de 10.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 703233 10.07.2018

