Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen lädt alle Medienvertreter am Mittwoch, 11.07.2018, um 12.30 Uhr, zur Pressekonferenz ein. Werders Geschäftsführer Frank Baumann und Thomas Schaaf, Werders neuer Technischer Direktor, werden dabei für Fragen der Journalisten zur Verfügung stehen.



Die Pressekonferenz findet wie gewohnt im Pressekonferenzraum in der Ostkurve des Weser-Stadions statt. Der Ein- und Ausgang erfolgt über den ausgeschilderten Medienzugang neben der Fan-Welt in der Ostkurve.



