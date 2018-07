Aktien von Zalando sind am Dienstagnachmittag erstmals in ihrer fast vierjährigen Börsengeschichte über die Marke von 50 Euro gestiegen. Zuletzt legten sie um gut 3 Prozent auf 49,98 Euro zu. Ein Händler verwies hierzu auf den britischen Online-Einzelhändler Ocado , der sich optimistisch zu den Geschäften im zweiten Halbjahr geäußert hatte. Das schüre am Markt auch die Erwartungen an Zalando.

Zwar werteten Analysten die Ergebnisse von Ocado im ersten Halbjahr überwiegend als nicht besonders gut. Das Unternehmen habe sich aber zuversichtlich gezeigt mit Blick auf den Rest des Jahres, sagten Experten mehrerer Banken, nicht zuletzt zur Produktivität und positiven Skaleneffekten.

Die Aktien von Ocado waren im frühen Londoner Handel um bis zu 7,5 Prozent gefallen, drehten anschließend jedoch wieder ins Plus und stiegen in der Spitze um bis zu 8 Prozent./bek/he

ISIN GB00B3MBS747 DE000ZAL1111

