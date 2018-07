BERLIN (Dow Jones)--Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist mit seinem "Masterplan Migration" auf kritische Reaktionen gestoßen. Besonders hart ging der Paritätische Gesamtverband mit dem Vorhaben ins Gericht, skeptische Reaktionen kamen aber auch vom UN-Flüchtlingshilfswerk und dem Deutschen Anwaltverein. Der Deutsche Städtetag reagierte positiv.

Paritätischer lehnt Ankerzentren ab

Der Paritätische Gesamtverband monierte, es werde ausschließlich von "Migration" und "Migranten" gesprochen, die in der Asylgesetzgebung verbrieften Rechte von Schutzsuchenden würden hingegen völlig außer Acht gelassen. Darüber hinaus bemängelte der Verband, dass unter den zentralen Begriffen der "Steuerung" und "Ordnung" de facto zahlreiche neue, restriktive Regelungen eingeführt würden, so eine längere Bezugszeit von abgesenkten Leistungen.

Auch die geplante Einrichtung von "Ankerzentren" lehnte der Spitzenverband der Wohlfahrtspflege ab. "Begriffe wie 'Ankerzentren' sollen uns in die Irre führen", erklärte Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. "Es handelt sich um nichts anderes als Lager." Völlig fehlt dem Verband in dem Plan die Bereitschaft, Schutzbedürftige im Rahmen von humanitären Aufnahme- oder Resettlementprogrammen im notwendigen Maße aufzunehmen und weitere legale Wege der Zuwanderung zu schaffen.

UNHCR sieht bedenklichen Grundtenor

Das UN-Flüchtlingshilfswerk reagierte zurückhaltend auf das Maßnahmenpaket. "Wir sehen positive Ansätze, der Grundtenor dieses Papiers ist jedoch bedenklich", sagte der UNHCR-Repräsentant in Deutschland, Dominik Bartsch. Der Plan vernachlässige die Menschen. "Die entscheidende Frage muss sein, wie man Flüchtlinge effektiv schützt, nicht wie man sie möglichst schnell abwickelt und die Verantwortung am besten anderen zuschiebt", betonte Bartsch.

Der UNHCR-Vertreter begrüßte, dass die Qualität der Asylverfahren verbessert werden solle. Bei der anvisierten Einrichtung von "sicheren Orten" in Transitländern in Nordafrika müsse ausgeschlossen sein, dass damit Asylverfahren ausgelagert und Verantwortung einseitig auf andere Staaten verschoben werde. Bei den geplanten Ankerzentren komme es auf die Umsetzung an.

Anwälte wollen rechtsstaatliche Umsetzung prüfen

Kritik kam auch vom Deutschen Anwaltverein. "Dieser Plan ist eher ein Wunschzettel als ein konkret durchsetzbares politisches Vorhaben", erklärte Präsident Ulrich Schellenberg. Es sei kein Plan im eigentlichen Sinne, sondern eine Aufzählung einzelner Maßnahmen, deren konkrete Umsetzung im Einzelnen aber noch völlig offen sei - sowohl in technischer als auch in rechtlicher Hinsicht.

So sei nicht konkret geklärt, wie ein Ankerzentrum aussehen solle, und wie den Geflüchteten der Zugang zu einem Anwalt ermöglicht werde. "Wenn Seehofer die konsequente Durchsetzung des Rechts fordert, dann gilt das für alle Beteiligten, gerade auch für die Geflüchteten", betonte Schellenberg. Jeder Betroffene müsse uneingeschränkten Zugang zum Recht haben. "Wir als Anwälte werden die rechtsstaatliche Umsetzung dieser Maßnahmen kritisch überprüfen", kündigte er an.

Städte fordern schnelle Gespräche

Positiv reagierte der Deutsche Städtetag. "Es wurde höchste Zeit, dass die Union ihren lähmenden Streit zur Asylfrage endlich beendet hat", erklärte Präsident Markus Lewe. Nun müssten rasche Gespräche zwischen Bund und Ländern folgen, damit die angekündigten Ankerzentren für Asylbewerber in den Bundesländern bald realisiert würden. Dabei drängten die Städte darauf, keine "überdimensionierten Einrichtungen" zu bilden. Die Größe der Zentren müsse mit den betroffenen Ländern und Städten abgestimmt sein, damit Städte nicht überfordert würden.

Durch den von Seehofer vorgestellten Masterplan gewinne Kontur, was im Koalitionsvertrag zur Zuwanderung verabredet worden sei. "Wer Menschen erfolgreich in unsere Gesellschaft integrieren will, muss die Integrationsfähigkeit der Städte beachten", sagte Lewe. Im Interesse der Kommunen liege auch, dass der Bund sich in Zukunft um fehlende Passdokumente von Asylbewerbern kümmern wolle. Positiv bewerteten die Städte zudem die Absicht des Bundes, die freiwillige Rückkehr zu stärken sowie die Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu bekämpfen.

