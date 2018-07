Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



10. Juli 2018. "Sex and the City"-Macher und EMMY® Gewinner Darren Star hat es wieder einmal getan: Mit viel Witz und Charme schreibt und produziert er eine US-Serie rund um eine New Yorker Single-Frau. Dieses Mal ist die Hauptfigur allerdings eine frisch getrennte 40-jährige Mutter auf der Suche nach einem Neuanfang. Und weil sie den Begriff fast wörtlich nimmt, gibt sie sich als Mittzwanzigerin aus. "Younger" ist eine Coming-Of-Age-Geschichte - nur anders herum: ProSieben zeigt die erste Staffel ab 18. Juli 2018, mittwochs, um 22:15 Uhr als Free-TV-Premiere in Doppelfolgen.



40 ist das neue 26



Liza (Sutton Foster) ist 40, frisch getrennt und Mutter einer College-Studentin. Nach 15 Jahren als Hausfrau ist sie gezwungen, wieder ins Berufsleben einzusteigen - keine gute Voraussetzung für eine Stelle im hippen New Yorker Verlagsbusiness. Als Liza aber vom Mittzwanziger Josh (Nico Tortorella) in einer Bar für gleich alt gehalten wird, entsteht daraus eine Idee: Sie gibt sich als 26-Jährige aus und erhält auch sofort einen Job. Jetzt muss sie nur noch dafür sorgen, dass niemand hinter ihr Geheimnis kommt: nicht Josh, nicht die jungen Insta-Girls im Büro und besonders nicht ihre "Der Teufel trägt Prada"-mäßige Chefin. Und Liza sollte dringend herausfinden, was ein Hashtag ist ...



Der Serien-Mittwoch ab 18. Juli 2018 im Überblick: 20:15 Uhr: "Grey's Anatomy" - neue Folge der 14. Staffel 21:15 Uhr: "Grey's Anatomy" - neue Folge der 14. Staffel 22:15 Uhr: "Younger" - Start der 1. Staffel 22:40 Uhr: "Younger" - neue Folge der 1. Staffel



Kontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja Schlüter Kommunikation/PR Unit Fiction Tel. +49 (89) 9507-7281 Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Kira Mindermann Tel. +49 (89) 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2