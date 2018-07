München (ots) - Auf den Spuren Tintorettos Venedig erkunden, das Mariinski-Theater in St. Petersburg live erleben oder im Schweizer Bernina- und Glacier-Express spektakuläre Panoramaerlebnisse sammeln: Studiosus bündelt im druckfrisch erschienenen kultimer wieder mehr als 50 Events und Kulturtrips. Neben musikalischen und künstlerischen Leckerbissen sowie zahlreichen Reisespecials präsentiert der aktuelle Eventfolder auch zehn kulinarische Reisen - sie führen nach Italien, Frankreich, Griechenland, Spanien, Portugal und Luxemburg. Zwei Beispiele:



Porto und Lissabon kulinarisch



Sterneküche in Porto und exklusive Restaurants in Lissabon erwarten die Studiosus-Gäste auf der achttägigen kultimer-Reise "Porto und Lissabon kulinarisch". Außerdem ein Marktbesuch mit einem erstklassigen Küchenchef, eine Weinprobe auf einem feudalen Landgut sowie das historische Guimaraes, das Dourotal und das Hieronymuskloster von Belém - allesamt UNESCO-Welterbestätten. Inklusive Flug, Rundreise, Übernachtungen in Vier- und Fünf-Sterne-Hotels mit Frühstück, zwei Mittag- und fünf Abendessen kostet die Reise ab 2365 Euro. Internet: www.studiosus.com/10P7



Genießerwoche in der Provence



Provenzalische Landküche inmitten eines Olivenhains, Picknick mit frischen Marktspezialitäten und Rotweinprobe im Weinbaugebiet Gigondas: Neben vielen Gaumenfreuden stehen auf der siebentägigen kultimer-Reise "Genießerwoche in der Provence" auch die Städte Arles, Aix und Avignon auf dem Programm. Die Tour ist inklusive Bahnanreise, Ausflügen, Übernachtungen mit Frühstück im Drei- oder Vier-Sterne-Hotel, mehreren Mittag- und einem Abendessen und der speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleitung ab 1495 Euro buchbar. Internet: www.studiosus.com/06S5



Mehr Informationen zu diesen und allen anderen kultimer-Reisen gibt es in Reisebüros oder im Studiosus Service-Center unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A und CH). Internet: www.kultimer.com



Der kultimer von Studiosus



Kurz, konzentriert, kulturorientiert: Der kultimer-Katalog von Studiosus erscheint sechsmal im Jahr mit jeweils rund 50 Kulturtrips weltweit. Er bietet Kurzreisen zu herausragenden Events mit einem Rahmenprogramm, das von einem speziell qualifizierten Studiosus-Reiseleiter begleitet wird. Das kultimer-Angebot ist eine Mischung aus Kurztrips zu Konzerten, Ausstellungen und Theateraufführungen in aller Welt. Zur Wahl stehen aber auch zahlreiche Reisespecials zu den Themen Flora, Fauna und Kulinarik. Charakteristisch für alle kultimer-Reisen ist das Rundum-Sorglos-Leistungspaket: Die perfekte Organisation inklusive Eintrittskarten, Rahmenprogramm und Studiosus-Reiseleitung. Ein weiteres Plus: Viele kultimer-Angebote sind auch als individuelles Paket aus Hotel, Event und Anreise buchbar. Internet: www.kultimer.com



