STEMMER IMAGING weitet Marktanteil in Frankreich mit Übernahme von ELVITEC S.A.S. aus DGAP-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme STEMMER IMAGING weitet Marktanteil in Frankreich mit Übernahme von ELVITEC S.A.S. aus 10.07.2018 / 16:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Puchheim, 10. Juli 2018 STEMMER IMAGING weitet Marktanteil in Frankreich mit Übernahme von ELVITEC S.A.S. aus STEMMER IMAGING, einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie in Europa, hat das Geschäft der ELVITEC S.A.S. (ELVITEC) im Rahmen eines Share Deals übernommen. ELVITEC ist ein hochspezialisierter Anbieter für industrielle Bildverarbeitungslösungen aus Frankreich. Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) setzt nach dem erfolgreichen Börsengang ihre Wachstumsstrategie weiter konsequent um. Im Rahmen eines Share Deals hat die 100%ige Tochtergesellschaft STEMMER IMAGING S.A.S. 100 % der Anteile an der französischen ELVITEC S.A.S. übernommen. Das Unternehmen aus Pertuis, nahe Aix-en-Provence, ist ein etablierter Anbieter von Kameralösungen für den industriellen Bereich, Überwachung sowie Bildgebung. Durch die Akquisition rechnet der Vorstand der STEMMER IMAGING AG mit einem voraussichtlichen zusätzlichen Umsatzbeitrag von etwa EUR 9 Mio. sowie einer EBITDA-Marge von rund 11 % bei ELVITEC im Geschäftsjahr 2018/2019. Die Gesellschaft wird vom 01. Juli 2018 an rückwirkend konsolidiert. "Frankreich ist ein spannender und vital wachsender Markt für Automationslösungen und Robotik. Als einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologien ist es für uns wichtig, in Schlüsselmärkten substanziell vertreten zu sein und zu wachsen. So, wie wir es strategisch festgelegt haben. Dass es uns nach der Übernahme von Data Vision Ende Januar erneut gelungen ist, ein passendes Akquisitionsziel zu finden, freut uns sehr", sagt Lars Böhrnsen, Finanzvorstand der STEMMER IMAGING AG. "Mit ELVITEC verbreitern wir unser Portfolio um einen bestens vernetzten Distributor. Gleichzeitig stärken wir unsere Präsenz im französischen Markt und unsere Expertise für französischsprachige Länder. Kurzum: Uns ist es gelungen, einen etablierten Anbieter für unsere Unternehmensgruppe zu gewinnen, der sie gleichzeitig auf beste Weise ergänzt", sagt Christof Zollitsch, Vorstandsvorsitzender der STEMMER IMAGING AG. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Parteien zunächst Stillschweigen. Über STEMMER IMAGING STEMMER IMAGING ist einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung. Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z. B. Kameras, Optiken, Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-how erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der lösungsorientierten Kundenbetreuung u. a. durch Machbarkeitsstudien, Entwicklungsdienstleistungen, Schulungen und einem kundennahen Support besondere Bedeutung zu. Kontakt: STEMMER IMAGING AG Astrid Sommerkamp Marcom & Events Group Manager Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim, Germany Tel.: +49 89 809020-221 ir@stemmer-imaging.de www.stemmer-imaging.de 10.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STEMMER IMAGING AG Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Deutschland Telefon: +49 (0)89 - 809020 E-Mail: info@stemmer-imaging.com Internet: www.stemmer-imaging.com ISIN: DE000A2G9MZ9 WKN: A2G9MZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 703125 10.07.2018

ISIN DE000A2G9MZ9

AXC0212 2018-07-10/16:12