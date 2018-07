Siemens-Chef Joe Kaeser hat in der Asyldebatte die CSU kritisiert. Zugleich sprach er sich erneut für ein Einwanderungsgesetz zur Steuerung der Migration aus. Er habe schon 2015 darüber gesprochen, "dass diese Republik ohne ein Einwanderungsgesetz die Kontrolle nicht wiedererlangen wird über diese Materie", sagte Kaeser in München.

Das Einwanderungsgesetz werde nun von der SPD gefordert. "Das hätte auch von anderen mittelmäßig intelligenten Parteien kommen können, statt einen Sturm im Wasserglas zu machen, der das Gelächter der Welt auf sich zieht", sagte Kaeser mit Blick auf den Asylstreit den vergangenen Wochen - jedoch ohne die CSU ausdrücklich zu nennen.

Der Siemens-Vorstandschef mischt sich im Gegensatz zu seinen Kollegen an der Spitze der Dax-Konzerne regelmäßig in die Tagespolitik ein. Kritik an der CSU aus der Münchner Siemens-Zentrale war aber bislang nicht üblich. Kaeser äußerte sich bei einer Veranstaltung am Montagabend in München./cho/DP/nas

