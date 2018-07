Unterföhring (ots) -



- Exklusiv in Deutschland und Österreich ab 17. Juli, dienstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie auf Abruf in Originalversion mit deutschem Untertitel u.a. mit Streaming-Dienst Sky Ticket - Erster Trailer: https://youtu.be/-gx70yWboTs



Unterföhring, 10. Juli 2018 - Showtime hat gestern Abend verkündet, dass es sich bei der geheimnisumwobenen, brandneuen Comedy-Serie um das satirische TV-Comeback von Sacha Baron Cohen handelt. Baron Cohen - bekannt für die Kreation einer ganzen Reihe ikonischer Momente und zündelnder, fiktiver Charaktere - feiert als Autor und Regisseur von "Who is America?" nach über einem Jahrzehnt seine Rückkehr ins Serien-TV-Geschäft. Über das letzte Jahr hinweg entstand die sieben jeweils halbstündige Episoden umfassende Serie, die sich zur Aufgabe macht, die verschiedensten Individuen zu beleuchten, die das politische und kulturelle Spektrum Amerikas ausmachen: von den Anrüchigen bis hin zu den gänzlich Unbekannten. Die erste Episode feiert seine deutsche TV-Premiere kommenden Dienstag, den 17. Juli, und damit nur drei Tage nach seiner US-Premiere, gefolgt von den weiteren Episoden immer dienstags um jeweils 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD sowie auf Abruf u.a. mit Sky Go oder dem Streaming-Dienst Sky Ticket im englischen Original mit deutschem Untertitel.



David Nevins, Präsident und CEO von Showtime Networks Inc., der die Verkündung gestern Abend tätigte, kommentierte weiterhin: "Sacha ist ein komödiantisches Genie, das Dich mit seiner Kühnheit, seinem Mut und Ideenreichtum schockt. Er ist der führende Provokateur unserer Zeit, dabei geht es ihm jedoch nie darum, banal Fehler auszuschlachten. Hinter seinen aufwendigen Inszenierungen steckt immer das ernsthafte Streben nach Wahrheit - der über Menschen, Orte und die Politik. Niemand versteht es besser als Sacha Baron Cohen Aufsehen zu erregen und es wird überaus faszinierend sein, zu sehen, wie die Welt auf "Who is America?" reagiert."



Der zweifache BAFTA und Golden Globe Preisträger sowie Oscar nominierte Schauspieler, Autor und TV- und Film-Comedian Baron Cohen schaffte seinen Durchbruch in der Comedy-Szene mit seiner "Da Ali G Show", die während ihres vierjährigen Bestehens insgesamt sechs Emmy Nominierungen und zwei BAFTA Auszeichnungen erhielt - Cohen war dabei zeitgleich ausführender Produzent, Autor und Schauspieler des Formats. Sein nächstes Projekt war "Borat - Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen", ein Kinofilm rund um die titelgebende Hauptfigur und Cohens zweites Alter Ego. Erneut produziert Cohen den Film, zeichnet als Autor verantwortlich und spielt die Hauptrolle. "Borat" geht in 24 Ländern sofort auf Platz 1, erweist sich damit als weltweites Phänomen und trägt Cohen einen Golden Globe Award als bester Schauspieler in einer Comedy oder Musical und eine Oscar-Nominierung in der Kategorie Drehbuch-Adaption ein. Seine Oeuvre umfasst des Weiteren "Ricky Bobby - König der Rennfahrer", "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln", "Les Miserables", "Bruno", "Tim Burton's Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street", die drei "Madagascar"-Filme, "Der Diktator" sowie die beiden "Anchorman"-Filme.



"Who is America?" stammt von Baron Cohen, der neben Anthony Hines, Todd Schulman, Andrew Newman, Dan Mazer und Adam Lowitt, auch als ausführender Produzent fungiert.



