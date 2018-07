Die Deutschen schwanken in jeder Hinsicht zwischen den Extremen. Im Sport werden die Protagonisten entweder bejubelt oder zerrissen. Das konnten wir zuletzt auch mit der Fußballnationalmannschaft nach ihrem Aus in Russland erleben. Sie neigen zu Euphorie oder zur Depression und auch in Sachen Geldanlage fehlt ihnen eigentlich der goldene Mittelweg. Wobei sie Gold gegenüber sehr positiv eingestellt sind, obwohl sich das Edelmetall eigentlich "nur" zum Kapitalerhalt eignet, nicht zum Vermögensaufbau. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...