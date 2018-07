Ankerinvestoren legen 75 Millionen an

Zugang für Unternehmer zu einzigartigem Ökosystem von Versicherungsunternehmen

Fonds konzipiert, damit Versicherer technologischen Entwicklungen voraus sind

MTech Capital freut sich, die erste Schließung des InsureTech-Risikokapitalfonds mit 75 Millionen aus Kapitalbindungen von drei Ankerinvestoren bekanntzugeben, zu denen CNA Financial Corporation, NN Group und ein globales Top-3-Versicherungsunternehmen gehören.

MTech Capital ist ein Risikokapitalunternehmen mit Niederlassungen in Los Angeles und London, das von Kevin McLoughlin und Brian McLoughlin gegründet wurde. Das Unternehmen konzentriert sich auf technologiebezogene Investitionsmöglichkeiten mit dem Potential, die Versicherungsindustrie zu revolutionieren.

Die Gründer von MTech Capital glauben, dass die Versicherungsindustrie noch am Anfang eines digitalen Wandels steht und dass dieser umfassend sein wird. Er wird wahrscheinlich eine technologische Neudefinierung der Kundenerfahrung, eine Automatisierung von vielen Geschäftsprozessen, ein Ermöglichen von tieferen Einblicken für eine präzisere Prämiengestaltung und die Schaffung eines Fundaments für komplett neue Versicherungsmodelle zur Folge haben. Daher hat MTech Capital im nächsten Jahrzehnt die Möglichkeit, attraktive Finanzerträge durch Ausführen seiner Strategie im Namen der Fondsinvestoren zu erwirtschaften.

Kevin McLoughlin erklärte: "Versicherer verstehen, dass ihre Industrie durch Technologien verändert wird, und möchten bei den Entwicklungen vorne seine. Versicherungsunternehmen sind unsere Investoren und wir freuen uns, mehr von ihnen in unserem InsureTech-Fonds willkommen zu heißen. Brian und ich haben den Fonds mit ihren strategischen Zielen im Hinterkopf entwickelt. Unser Ziel ist es, das führende Risikokapitalunternehmen für InsureTech-Unternehmer weltweit zu werden."

MTech Capital hat beispiellose Fonds geschaffen, die als begrenzt haftende Teilhaberschaften strukturiert sind, mit Sitz in den USA und der EU (Luxemburg). Brian McLoughlin erklärte: "Wir haben drei große Ankerinvestoren. Wir wollen den Fonds in den nächsten 12 Monaten auf 150 Millionen durch den Anschluss von weiteren Versicherungsunternehmen bringen. Wir schaffen ein hochattraktives Ökosystem für Unternehmer."

Über MTech Capital

MTech Capital ist ein Risikokapitalunternehmen mit Niederlassungen in Los Angeles und London. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf technologiebezogene Investitionsmöglichkeiten -- normalerweise im Anfangsstadium, aber nicht nur -- von denen wir denken, dass sie ein oder mehrere Elemente der Versicherungsindustrie verändern können.

Kevin McLoughlin war 22 Jahre lang im Versicherungsinvestitionsbanking tätig, zuletzt als Global Head of Insurance Investment Banking bei Bank of America Merrill Lynch und davor als Global Head of Insurance Banking bei Citigroup. Er war auch 7 Jahre in einer Führungsrolle bei AIG tätig. Kevin McLoughlin unterhält Beziehungen auf Senior-Ebene in der Versicherungsindustrie weltweit und hat viele der größten Unternehmen während seiner Bankkarriere beraten.

Brian McLoughlin war 14 Jahre lang Partner bei Upfront Ventures, wobei er sich auf Investitionen in Unternehmen in der Anfangsphase im Finanztechnologie("FinTech")-Sektor spezialisiert hat. Er und seine Partner bei Upfront haben während seiner Zeit im Unternehmen 375 Million in zwei Fonds aufgebracht und mehr als 700 Millionen verwaltet. Brian McLoughlin hat auch direkt in über 15 Fintech- und InsureTech-Unternehmen investiert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180710005708/de/

Contacts:

MTech Capital

Brian McLoughlin, Partner and Mitbegründer

Los Angeles

Tel +1 310 386 3399

brian@mtechcapital.com

LinkedIn

oder

Kevin McLoughlin, Partner und Mitbegründer

London

Tel +44 7894 005 430

kevin@mtechcapital.com

LinkedIn