Mittwoch, 25. Juli 2018, 20.15 Uhr



Aktenzeichen XY...ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe



Täter kommen durch die Wand Unglaubliches Verbrechen: Eine Bande durchbricht mehrere Wände, um in einen hermetisch abgeriegelten Tresorraum zu gelangen.



Täter kehren zurück Zwei Bankräuber vor verschlossenen Türen - das Kreditinstitut öffnet später als erwartet. Doch davon lassen sich die bewaffneten Täter nicht entmutigen, vier Stunden später sind sie wieder da.



Unfall entpuppt sich als Mord Ein Auto kommt von der Straße ab und rammt einen Baum. Als ein Helfer das Auto entdeckt, ist der Fahrer tot. Alles spricht für einen Unfall. Erst Jahre später tauchen Zweifel auf.



Unter Beobachtung Feierabend in einem Supermarkt. Die Angestellten wähnen sich allein im Geschäft. Doch irgendwo im Gebäude halten sich drei Männer versteckt und beobachten jeden ihrer Schritte.



Der XY-Preis 2018 Eine 14-Jährige wird am helllichten Tag von einem Mann überfallen. Er versucht, sie zu vergewaltigen. Eine junge Frau greift ein und führt den Mann der Polizei zu.



