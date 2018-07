BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Co. Ltd. hat seine Fahrzeug- Auslieferungszahlen für den Monat Juni 2018 veröffentlicht. Der Absatz mit reinen Elektrofahrzeugen erholte sich zum Vormonat deutlich. Insgesamt konnte die BYD Company Ltd. im Monat Juni des Geschäftsjahres 2018...

Den vollständigen Artikel lesen ...