Bonn (ots) - Mit Spannung wird der Besuch von US-Präsident Donald Trump beim NATO-Gipfel in Brüssel ab Mittwoch erwartet. Anschließend reist der US-Präsident weiter nach London und Moskau. phoenix strahlt am Mittwoch einen Themenabend über den US-Präsidenten aus.



Den Auftakt macht um 20.15 Uhr die Dokumentation "Die Trumps - Aus der Pfalz ins Weiße Haus". Diese schildert den Werdegang des Trump-Clans und deren außergewöhnlichen Einwanderergeschichte und gibt Einblick in die Herkunft des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump.



Um 21.00 Uhr geht es weiter mit "Trumps Klima-Krieg - Amerikas neue Umweltpolitik". Der Film beleuchtet, wie Donald Trump sofort nach seinem Amtsantritt Anfang 2017 den ehemaligen Generalstaatsanwalt von Oklahoma, Scott Pruitt, einen einstigen Gegner der Umweltschutzbehörde EPA, zu deren Leiter gemacht hat - inzwischen ist Pruitt aus diesem Amt zurückgetreten.



Im Anschluss, um 21.45 Uhr, folgt die Dokumentation "Absolute Macht - Was dürfen Amerikas Präsidenten?". Darin geht es um die Kritik an der bisherigen Politik Donald Trumps und wie bereits zuvor andere US-Präsidenten an den Werten der Nation gerüttelt haben. Richard Nixon stürzte über die "Watergate"-Affäre. George W. Bush schreckte im "War on Terror" auch vor Folter nicht zurück.



Um 22.15 Uhr folgt eine hochkarätig besetzte phoenix-Runde zum Thema "Nato-Gipfel - Deutschland unter Druck", die sich ebenfalls mit Donald Trump beschäftigt. Gäste sind der ehemalige US-Botschafter John C. Kornblum, Claudia Major, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Berlin, Karl-Heinz Lather, General a.D. und Thomas Wiegold, freier Journalist und Blogger.



In phoenix der tag ab 23.00 Uhr fasst Moderator Thomas Bade die Ergebnisse des NATO-Gipfels in Brüssel zusammen.



