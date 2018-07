Der Wiener Rentenmarkt ist am Dienstagnachmittag weiter kaum vom Fleck gekommen. In den meisten Laufzeiten gaben die Kurse der österreichischen Benchmark-Anleihen leicht nach, während die Renditen im Gegenzug anzogen. Der deutsche Euro-Bund-Future notierte ebenfalls leicht im Minus.Im Späthandel blieb es am heimischen Anleihemarkt ...

