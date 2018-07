Mit Mehmet Simsek verlässt der letzte Garant wirtschaftlichen Sachverstands die türkische Regierung. Ersetzt wird er ausgerechnet durch Erdogans Schwiegersohn. Für die Wirtschaft sind das schlechte Nachrichten.

Keine Stunde war vergangen, nachdem Erdogan gestern Nachmittag sein neues Kabinett vorgestellt hatte, da rauschte die Lira um über drei Prozent nach unten - der größte Einbruch seit dem Putschversuch 2016. Der türkische Leitindex gab um fast fünf Prozent nach, vor allem Bankaktien sackten ab. Schuld daran war eine Personalie.

In den vergangenen Jahren hatten internationale Investoren Erdogans autoritären Weg halbwegs toleriert - so lange das Schwellenland sich wirtschaftlich gut entwickelte. Garant dafür war ein Mann namens Mehmet Simsek, in seiner letzten Funktion stellvertretender Premierminister. Der ehemalige Merrill-Lynch Banker kurdischer Abstammung sorgte dafür, die internationalen Finanzmärkte trotz der politischen Turbulenzen bei Laune zu halten. Doch seinen Namen suchte man auf der Kabinettsliste vergebens. Simsek ist weg, ersetzt ausgerechnet durch Erdogans Schwiegersohn, Berat Albayrak.

Immer kleiner und müder schien Mehmet Simsek während seiner Amtszeit zu werden. Am Ende wirkte der feingliedrige Mann mit randloser Brille wie jemand, der sich am liebsten verdünnisieren wollte. Das ist nicht so verwunderlich angesichts eines Chefs, der für seine Wutanfälle berüchtigt ist, bei dem auch mal Ordner und iPads durch den Raum fliegen. Schon im April gab es Gerüchte, wonach Simsek sein Rücktrittsgesuch eingereicht haben soll.

Notenbank an Erdogans Leine?

Zur Not musste er grobe Schnitzer seines Chefs auch mal persönlich ausbügeln. Als Erdogan im Mai in einem Interview mit dem Fernsehsender Bloomberg davon sprach, im Falle eines Wahlsiegs die Zentralbank stärker zu kontrollieren, rauschte die türkische Lira augenblicklich in den Keller. Kurz darauf reiste Simsek nochmals nach London, um die verschreckten Anleger zu ...

