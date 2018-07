US-Inflation dürfte sich im Juni beschleunigt haben EZB-Sitzungsprotokoll könnte auf einige Diskussionen innerhalb des EZB-Rates über eine Zinserhöhung im nächsten Jahr hinweisen US500 nähert sich einem entscheidenden Widerstand, EURUSD zurück im Konsolidierungsbereich

Der US-Dollar hat diese Woche auf dem falschen Fuß begonnen, konnte aber seither seine Verluste in gewissem Umfang abbauen, während US-Aktien weiter nach oben tendieren. Dennoch gibt es in dieser Woche zwei wichtige Veröffentlichungen, die sowohl den EURUSD als auch den S&P 500 (US500) erheblich beeinflussen könnten. Was ist vom EZB-Sitzungsprotokoll zu erwarten? Die Europäische Zentralbank beschloss, ihre Wertpapierkäufe zwischen Oktober und Dezember auf 15 Mrd. Euro pro Monat zu senken und dann die Käufe insgesamt einzustellen, mit Ausnahme von Reinvestitionen. Ein Hinweis bei Mario Draghis Pressekonferenz, der darauf hindeutete, dass Zinserhöhungen bis mindestens Sommer 2019 unwahrscheinlich sind, wurde jedoch mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Diese Bemerkung ließ den Euro deutlich fallen, kurz danach gab es aber wieder Hoffnung für die Bullen. Anfang Juli erhielten wir nämlich Enthüllungen, dass einige politische Entscheidungsträger der Europäischen ...

