Los Angeles (ots/PRNewswire) - Ab sofort ist die Anmeldung für die AutoMobility LA (https://laautoshow.com/) der Los Angeles Auto Show 2018 eröffnet. Die Tech-Konferenz findet vom 26. bis 29. November 2018 im Los Angeles Convention Center statt. Hochkarätige Vertreter der Branche nutzen dieses Forum, um die aktuellsten Trends der neuen Mobilität zu diskutieren.



Wie im vorigen Jahr stehen interessierten Journalisten, Wirtschaftsexperten und Industrievertretern drei verschiedene Tickets zur Verfügung: das AutoMobility LA Kombi-Ticket für Konferenz und Fahrzeugpremieren (Conference & Vehicle Debuts Pass), das AutoMobility LA Tagungsticket (Conference Pass) und das AutoMobility LA Fahrzeugpremieren-Ticket (Vehicle Debuts Pass).



Die Anmeldung dafür erfolgt über automobilityla.com/register (https://automobilityla.com/register/) und ist für Medienvertreter kostenlos.



Unter den Hauptrednern am Dienstag, 27. November, sind Dr. Carsten Breitfeld, CEO und Mitbegründer von BYTON (https://www.byton.com/), Ned Curic, Vizepräsident Automotive Amazon.com (http://amazon.com/) (Alexa), und Ted Klaus, Vizepräsident und Chefingenieur von Honda R&D Americas (http://www.hondaresearch.com/).



Darüber hinaus haben sich folgende Redner angekündigt:



- Kimberly Marte - Mitinhaberin und Direktorin von Design Spectrum - Jason Penkethman - Produktvorstand von Spireon - Nick Pudar - Chefstratege bei General Motors - Ian Simmons - Vizepräsident für Unternehmensentwicklung, Forschung & Entwicklung bei Magna International Inc. - Rahul Sonnad - Mitgründer und CEO von Tesloop



Im Anschluss an die Konferenz können Ticketbesitzer am Mittwoch und Donnerstag die Fahrzeugpremieren sowie die Presse-Statements zu Umwelt- und Technologie-Neuigkeiten und vieles mehr besuchen.



Gleich im Anschluss an die AutoMobility LA öffnet die 111. Los Angeles Auto Show vom



30. November bis 9. Dezember 2018 ihre Pforten für das Publikum.



Mehr Informationen zur AutoMobility LA und zur Los Angeles Auto Show finden Sie unter AutoMobilityLA.com (http://www.automobilityla.com/) und LAAutoShow.com (http://laautoshow.com/).



Zum Mithören der Podiumsdiskussionen, Interviews und Kamingespräche steht Ihnen der AutoMobility LA Podcast von Tim Stevens, CNET, zur Verfügung:



https://itunes.apple.com/us/podcast/automobility-la/id1381587632?mt=2



Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LA



Die AutoMobility LA 2018 findet vom 26. bis 29. November 2018 im Los Angeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show. Die 111 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom 30. November bis 9. Dezember 2018 für das Publikum.



2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA Auto Show und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neue Technologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien. Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.



Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge in Zukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie ist Marktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und ist Plattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalen Medienpublikum.



Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car Dealer Association (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles) unterstützt und von ANSA Productions betrieben. Aktuelle Informationen zur Show erhalten Sie unter twitter.com/LAAutoShow (https://twitter.com/LAAutoShow) und facebook.com/LosAngelesAutoShow (https://facebook.com/LosAngelesAutoShow) oder auf Instagram unter https://www.instagram.com/laautoshow/. Registrieren Sie sich für zusätzliche Hinweise der Show unter http://www.LAAutoShow.com. Mehr Infos zur AutoMobility LA finden Sie auf http://www.automobilityla.com/.



