Gas-Union verlängert Vertrag mit Geschäftsführer



Die Gas-Union GmbH hat den Vertrag von Dr. Jens Nixdorf bis zum 31. Dezember 2023 verlängert. Er ist seit Januar 2014 Mitglied der Geschäftsführung der Gas-Union GmbH und leitet die Geschäfte zusammen mit Dr. Oliver Malerius.



Uwe Becker, Bürgermeister und Kämmerer der Stadt Frankfurt am Main und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gas-Union GmbH, begründet die Entscheidung: "Dr. Nixdorf leitet zusammen mit seinem Kollegen, Dr. Malerius, mit viel Weitsicht und strategischem Denken das Unternehmen. Unter schwierigen Rahmenbedingungen hat sich die Gas-Union GmbH in den letzten Jahren neu aufgestellt und erfolgreich behauptet. Wir sind fest davon überzeugt, dass dieser Kurs mit Dr. Nixdorf konsequent weiterverfolgt und das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft geführt wird."



