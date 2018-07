Europas Börsen haben am Dienstag erneut moderate Kursgewinne verzeichnet. Die Anleger seien immer noch in Kauflaune, da es keine neuen Nachrichten zum Handelskonflikt zwischen den USA und Europa sowie China gebe, schrieb Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK. An der Wall Street, die ab dem Nachmittag oft die weitere Richtung für die europäischen Handelsplätze vorgibt, legten die Aktienkurse ebenfalls weiter zu.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,37 Prozent fester bei 3473,31 Punkten und setzte damit seine Erholung fort. In Paris ging es für den CAC 40 um 0,67 Prozent auf 5434,36 Punkte nach oben.

Dagegen schaffte der Londoner Leitindex FTSE 100 ("Footsie") nur ein Plus von 0,05 Prozent auf 7692,04 Zähler. Am Montag hatte ihn das schwache Pfund noch um fast ein Prozent in die Höhe getrieben, da eine nachgebende Heimatwährung den Absatz von Waren im Ausland erleichtern kann. Nach dem Rücktritt des britischen Außenministers Boris Johnson sowie des Brexit-MinistersDavid Davis am Montag stellen sich die Anleger nun die Frage, ob die Regierung hält und Premierministerin Theresa May es schafft, die Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union zu Ende zu führen./gl/he

