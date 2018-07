ZÜRICH (Dow Jones)--Weiter leicht nach oben ging es für die schweizerischen Aktien am Dienstag. Doch Marktteilnehmer sprachen von einem insgesamt recht dünnen Handel. Immerhin ließ die Hoffnung auf eine starke Berichtssaison die Sorgen um die schwelenden Handelskonflikte zwischen den USA sowie China, die EU und Kanada etwas in den Hintergrund treten. Im Fokus blieben jedoch auch die jüngsten Entwicklungen in Großbritannien, nachdem zwei Minister das Kabinett von Premierministerin Theresa May verlassen haben.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 8.769 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 34,16 (zuvor: 36,69) Millionen Aktien.

Unternehmensnachrichten waren erneut sehr dünn gesät. Daher sorgten vor allem Analysten-Kommentare für Kursbewegungen. RBC hat die Kursziele für die Credit Suisse und die UBS leicht gesenkt. Das zweite Quartal sollte nach Ansicht der Analysten im Investmentbanking ein durchaus ansehnliches Quartal gewesen sein. Die Aktien der Credit Suisse und der UBS hätten jedoch begonnen, ein negativeres Gewinnszenario einzupreisen. Die Bewertung der Credit Suisse sei unter den Investmentbanken in Europa am stärksten unter Druck geraten. Die Aktien der Credit Suisse werden mit "Outperform" eingestuft, die Titel der UBS mit "Sector Perform". Für die Papiere der beiden Banken ging es um jeweils 0,4 Prozent nach unten.

Die Deutsche Bank verwies bei Lafargeholcim auf ein fortdauernd schwieriges Marktumfeld in den Schwellenländern. Vor dem Hintergrund der schwierigen Vergleichsbasis in diesen Ländern und trotz der robusten Entwicklung in den Industrieländern dürfte das EBITDA bei Lafargeholcim im zweiten Quartal auf vergleichbarer Basis um 1,3 Prozent sinken. Die Aktie von Lafargeholcim verlor 0,3 Prozent.

Die Aktie des Schokoladenherstellers Lindt & Sprüngli stieg dagegen um 0,6 Prozent auf 77.700 Franken und markierte damit ein neues Rekordhoch.

July 10, 2018

