FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Erholung am Dienstag fortgesetzt. Der DAX stieg um 0,5 Prozent auf 12.610 Punkte. Händler sprachen allerdings von einem dünnen Geschäft bei geringen Umsätzen. "Der DAX fällt ins Sommerloch", sagte Marktanalyst Jens Klatt. Immerhin ließ die Hoffnung auf eine starke Berichtssaison die Sorgen um den schwelenden Handelskonflikt in den Hintergrund treten.

Bei den Einzeltiteln stiegen Covestro um 2,2 Prozent. Die "Platow-Börse" hatte den Titel zum Kauf empfohlen. Covestro sei einer der Gewinner der Fußball-WM. Sowohl die WM-Bälle als auch die Tribünenüberdachung im Moskauer Stadion für Halbfinale und Finale bestünden zu wesentlichen Teilen aus Covestro-Produkten. Adidas zogen um 1,7 Prozent an.

Deutsche Post legten um 1,7 Prozent zu. Angesichts des Rückschlags um 30 Prozent in den vergangenen Monaten sprachen Händler bei den Post-Aktien aber lediglich von einer technischen Gegenbewegung. Auf der Verliererseite im DAX fielen Lufthansa mit dem steigenden Ölpreis um 1,1 Prozent. Commerzbank gaben 1,4 Prozent ab.

Nordex mit Rekordauftrag gefragt

Nordex gewannen im TecDAX 4,5 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Großauftrag erhalten hatte. Für Enel Green Power errichtet das Unternehmen den brasilianischen Windpark "Lagoa dos Ventos" mit einer Leistung von etwa 595 Megawatt. Bei dem Projekt kommen 191 Turbinen der Baureihe AW125 zum Einsatz. Es handelt sich laut Nordex um den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte.

Ansonsten bewegten die Analysten die Kurse. So stiegen Wacker Chemie um 3,8 Prozent, nachdem die Societe Generale laut Händlern den Wert zum Kauf empfohlen hatte. Mit einer Empfehlung der Deutschen Bank gewannen Hugo Boss 3,4 Prozent, das Votum lautete "Buy" nach "Hold". Und Airbus zogen mit einer Kaufempfehlung von Bank of America-Merrill Lynch um 4 Prozent an. Drägerwerk stiegen um 4 Prozent, nachdem Metzler die Aktien auf "Halten" hochgestuft hatte.

In der vierten Reihe gewannen Shop Apotheke knapp 8 Prozent. Im ersten Halbjahr hatte die niederländische Online-Apotheke den Umsatz mehr als verdoppelt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 83,9 (Vortag: 76,8) Millionen Aktien im Wert von rund 2,93 (Vortag: 2,72) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner und elf -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.609,85 +0,53% -2,38% DAX-Future 12.599,00 +0,45% -3,22% XDAX 12.611,43 +0,30% -1,94% MDAX 26.368,68 +1,03% +0,64% TecDAX 2.809,70 +1,07% +11,10% SDAX 12.189,38 +0,44% +2,55% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,39% -16 ===

July 10, 2018

