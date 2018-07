(Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen hat sich am Dienstag eine moderat freundliche Stimmung durchgesetzt. Der DAX stieg um 0,5 Prozent auf 12.610 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 legte um 0,4 Prozent auf 3.473 Punkte zu. Händler sprachen allerdings von einem dünnen Geschäft und dem möglichen Beginn einer Sommerflaute. Immerhin ließ die Hoffnung auf eine starke Berichtssaison die Sorgen um den schwelenden Handelskonflikt in den Hintergrund treten. Während Ölwerte sehr fest im Markt lagen, notierten Banktitel und Telekom-Aktien leichter.

Ein schwacher ZEW-Konjunkturindikator drückte vor allem auf den Euro. Die Konjunkturerwartungen hatten sich im Juli kräftig abgeschwächt auf minus 24,7 nach zuvor minus 16,1. Erwartet worden war lediglich ein Rückgang auf minus 19. Die zunehmenden Drohungen aus Washington mit weiteren Strafzöllen auf europäische Produkte - insbesondere Autos - dürften nach Einschätzung der Commerzbank bei manchen der befragten Analysten auf die Stimmung gedrückt haben. Der Euro wertete daraufhin um 0,3 Prozent auf 1,1715 Dollar ab.

In Europa wurde die Gewinnerliste von den Öl- und Gaswerten angeführt. Ihr Sektorindex im Stoxx stieg um 1,4 Prozent. Gestützt wurde die Stimmung von weiter steigenden Energiepreisen. Am Markt war die Verunsicherung laut Händlern groß, ob andere Förderländer einen Ausfall iranischen Öls wegen der neuen US-Sanktionen ersetzen können. Außerdem wurden Streiks in wichtigen Ölförderländern gemeldet. Eni legten um 1,3 Prozent zu, Royal Dutch Shell und Total um je 1,1 Prozent.

Dagegen fiel der Index der Banken um 0,6 Prozent, und der Index der Telekom-Titel gab um 0,5 Prozent nach. "Die Umstellung auf 5G wird die Branche viel Geld kosten", sagte ein Händler. Erfahrungsgemäß sei erst im Anschluss wieder mit nachhaltig steigenden Kursen zu rechnen. Allerdings steht die Umstellung erst 2020 an.

Im DAX verloren Lufthansa mit dem steigenden Ölpreis 1,1 Prozent. Commerzbank gaben 1,4 Prozent ab. Dagegen stiegen Covestro um 2,2 Prozent. Die "Platow-Börse" hatte den Titel zum Kauf empfohlen. Covestro sei einer der Gewinner der Fußball-WM. Sowohl die WM-Bälle als auch die Tribünenüberdachung im Moskauer Stadion für Halbfinale und Finale bestünden zu wesentlichen Teilen aus Covestro-Produkten. Adidas zogen um 1,7 Prozent an.

Deutsche Post legten um 1,7 Prozent zu. Angesichts des Rückschlags um 30 Prozent in den vergangenen Monaten sprachen Händler bei den Post-Aktien aber lediglich von einer technischen Gegenbewegung.

Bieterwettstreit um Sky könnte weitergehen

Für die Sky-Aktie ging es um 2,2 Prozent auf 15,01 Pfund nach oben. Hintergrund war ein Artikel in der Financial Times, demzufolge 21st Century Fox ein neues Gebot für Sky vorbereite. Dieses soll über dem Gebot von Comcast liegen, die 12,50 Pfund je Sky-Aktie geboten hatte. Ein neues Fox-Gebot käme allerdings nicht ganz unerwartet. Einige Anleger setzten seit geraumer Zeit auf einen Bieterwettstreit zwischen Comcast und 21st Century Fox für Sky. 21st Century Fox hat dieselben Großaktionäre wie News Corp, der Muttergesellschaft vom Wall Street Journal und Dow Jones und damit dieser Nachrichtenagentur.

An der Börse in London zogen daneben die Aktionäre von ICAP die Reißleine, die Aktie des Wertpapier-Brokers brach um knapp 36 Prozent ein. Das Unternehmen hat mit den Auswirkungen des erwarteten Brexits zu kämpfen. Regulierungs-, Rechts- und IT-Sicherheits-Kosten werden nach Aussage des Unternehmens den Gewinn mit 10 Millionen Pfund belasten. Zudem wird Chief Executive John Phizackerley mit sofortiger Wirkung das Unternehmen verlassen.

Nordex mit Rekordauftrag gefragt

Nordex gewannen im TecDAX 4,5 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Großauftrag erhalten hatte. Für Enel Green Power errichtet das Unternehmen den brasilianischen Windpark "Lagoa dos Ventos" mit einer Leistung von etwa 595 Megawatt. Bei dem Projekt kommen 191 Turbinen der Baureihe AW125 zum Einsatz. Es handelte sich laut Nordex um den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte.

Ansonsten bewegten die Analysten die Kurse. So stiegen Wacker Chemie um 3,8 Prozent, nachdem die Societe Generale laut Händlern den Wert zum Kauf empfohlen hatte. Mit einer Empfehlung der Deutschen Bank gewannen Hugo Boss 3,4 Prozent, das Votum lautete "Buy" nach "Hold". Und Airbus zogen mit einer Kaufempfehlung von Bank of America-Merrill Lynch um 4 Prozent an. Drägerwerk stiegen um 4 Prozent, nachdem Metzler die Aktien auf "Halten" hochgestuft hatte.

In der vierten Reihe gewannen Shop Apotheke knapp 8 Prozent. Im ersten Halbjahr hat die niederländische Online-Apotheke den Umsatz mehr als verdoppelt.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.473,31 +12,87 +0,4% -0,9% Stoxx-50 3.099,61 +9,79 +0,3% -2,5% Stoxx-600 386,25 +1,66 +0,4% -0,8% XETRA-DAX 12.609,85 +65,96 +0,5% -2,4% FTSE-100 London 7.692,04 +4,05 +0,1% -0,6% CAC-40 Paris 5.434,36 +36,25 +0,7% +2,3% AEX Amsterdam 560,58 +2,88 +0,5% +2,9% ATHEX-20 Athen 1.997,50 +25,76 +1,3% -4,1% BEL-20 Brüssel 3.803,54 +6,48 +0,2% -4,4% BUX Budapest 35.403,20 -273,62 -0,8% -10,1% OMXH-25 Helsinki 4.264,71 +44,55 +1,1% +8,9% ISE NAT. 30 Istanbul 118.263,23 -3874,27 -3,2% -16,1% OMXC-20 Kopenhagen 991,59 +12,36 +1,3% -3,2% PSI 20 Lissabon 5.642,85 +18,96 +0,3% +5,1% IBEX-35 Madrid 9.889,30 -37,70 -0,4% -1,5% FTSE-MIB Mailand 22.057,30 +23,86 +0,1% +0,8% RTS Moskau 1.202,42 +9,25 +0,8% +4,2% OBX Oslo 833,58 +9,52 +1,2% +12,2% PX Prag 1.088,89 +7,96 +0,7% +1,0% OMXS-30 Stockholm 1.548,38 +7,32 +0,5% -1,8% WIG-20 Warschau 2.177,67 +25,97 +1,2% -11,5% ATX Wien 3.306,82 +25,42 +0,8% -4,2% SMI Zürich 8.768,91 +8,99 +0,1% -6,5% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.23 Uhr Mo, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1725 -0,20% 1,1738 1,1747 -2,4% EUR/JPY 130,47 +0,19% 130,39 130,12 -3,6% EUR/CHF 1,1643 -0,10% 1,1647 1,1646 -0,6% EUR/GBP 0,8846 -0,21% 0,8869 1,1274 -0,5% USD/JPY 111,28 +0,40% 111,09 110,75 -1,2% GBP/USD 1,3254 +0,01% 1,3234 1,3247 -1,9% Bitcoin BTC/USD 6.412,86 -5,6% 6.680,75 6.809,15 -53,0% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,65 -0,66 -0,03 Deutschland 10 Jahre 0,32 0,30 -0,11 USA 2 Jahre 2,57 2,56 0,67 USA 10 Jahre 2,86 2,86 0,45 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,04 0,03 -0,01 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,70 73,85 -0,2% -0,15 +24,0% Brent/ICE 78,75 78,07 +0,9% 0,68 +22,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,48 1.257,77 -0,2% -2,30 -3,6% Silber (Spot) 16,07 16,10 -0,2% -0,03 -5,1% Platin (Spot) 840,45 850,75 -1,2% -10,30 -9,6% Kupfer-Future 2,83 2,84 -0,6% -0,02 -15,2% ===

