Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Valneva -1,91% auf 3,86, davor 3 Tage im Plus (13,24% Zuwachs von 3,48 auf 3,94), OMV -0,52% auf 48,07, davor 3 Tage im Plus (2,26% Zuwachs von 47,25 auf 48,32), Kapsch TrafficCom +2,85% auf 39,7, davor 3 Tage im Minus (-2,53% Verlust von 39,6 auf 38,6). Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Palfinger +1,32% auf 30,8, davor 6 Tage im Minus (-6,32% Verlust von 32,45 auf 30,4), Linz Textil Holding +0,57% auf 350, davor 4 Tage im Minus (-17,14% Verlust von 420 auf 348), Semperit -0,38% auf 15,94, davor 3 Tage im Plus (3,09% Zuwachs von 15,52 auf 16), Zumtobel -2,5% auf 6,055, davor 3 Tage im Plus (7,07% Zuwachs von 5,8 auf 6,21), voestalpine -0,57% auf 41,76, davor 3 Tage im Plus (4,84% Zuwachs von 40,06 auf 42), Wolford +0,66% auf 15,2, davor 3 Tage im Minus...

