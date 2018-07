DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.27 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.473,31 +0,37% -0,87% Stoxx50 3.099,61 +0,32% -2,46% DAX 12.609,85 +0,53% -2,38% FTSE 7.692,04 +0,05% -0,61% CAC 5.434,36 +0,67% +2,29% DJIA 24.906,14 +0,52% +0,76% S&P-500 2.792,24 +0,29% +4,44% Nasdaq-Comp. 7.765,38 +0,12% +12,49% Nasdaq-100 7.290,24 +0,20% +13,97% Nikkei-225 22.196,89 +0,66% -2,50% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,38% -17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,93 73,85 +0,1% 0,08 +24,4% Brent/ICE 78,68 78,07 +0,8% 0,61 +21,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,85 1.257,77 -0,2% -1,93 -3,6% Silber (Spot) 16,09 16,10 -0,1% -0,01 -5,0% Platin (Spot) 843,20 850,75 -0,9% -7,55 -9,3% Kupfer-Future 2,83 2,84 -0,6% -0,02 -15,2%

Der Goldpreis bleibt ein Spielball des Dollarkurses. Der steigende Kurs der US-Devise drückt die Feinunze. Das Edelmetall leidet übergeordnet unter der Normalisierung der US-Geldpolitik mit steigenden Zinsen. Selbst als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten war es zuletzt nicht mehr gefragt.

Anders die Entwicklung am Rohölmarkt, wo die Preise erneut anziehen. Streiks unter Ölarbeitern in Norwegen und Gabun heizen die Furcht vor Lieferengpässen weiter an. Dazu gesellen sich die bekannten Lieferschwierigkeiten in Libyen und Kanada.

FINANZMARKT USA

Am vierten Tag mit positiver Tendenz nimmt der Dow-Jones-Index wieder Kurs auf das Niveau von 25.000 Punkten, unter das er Mitte Juni gerutscht war. Dank der Vortagesaufschläge liegt der Index zudem aktuell seit Jahresbeginn wieder im Plus. Das Thema Handelskonflikt bedrohe zwar die Jahresaufschläge der US-Indizes weiter, doch aktuell bleibe es auffallend ruhig. Zudem zeigten sich auch noch keine Bremsspuren in den jüngsten US-Konjunkturdaten. Mit der Aussicht auf eine positiv verlaufende Berichtssaison schienen die Investoren die Gefahr weiterer Handelsspannungen vergessen zu haben, sagt ein Analyst. Pepsico übertrift auf bereinigter Basis die Prognosen. Zudem zeigt sich Pepsico optimistisch, die gesetzten Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Der Kurs erhöht sich um 3,8 Prozent. Laut FT bereitet 21st Century Fox ein neues Gebot für Sky vor. Dieses soll über dem Gebot von Comcast liegen. Fox liegen 0,6 Prozent im Plus, Comcast verlieren dagegen 0,4 Prozent. Altaba ziehen um 1,1 Prozent an. Das ehemals unter dem Namen Yahoo firmierende Unternehmen verkauft einen Anteil am Internetportal Yahoo Japan. Für Tesla geht es um 1,4 Prozent nach oben. Der US-Elektroautohersteller macht Ernst mit dem Bau eines Werks in Schanghai.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Siltronic AG, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den Börsen hat sich eine moderat freundliche Stimmung durchgesetzt. Händler sprachen allerdings von einem dünnen Geschäft und dem möglichen Beginn einer Sommerflaute. Immerhin ließ die Hoffnung auf eine starke Berichtssaison die Sorgen um den schwelenden Handelskonflikt in den Hintergrund treten. Die Gewinnerliste wurde von den Öl- und Gaswerten angeführt. Ihr Sektorindex stieg um 1,4 Prozent. Gestützt wurde die Stimmung von weiter steigenden Energiepreisen. Eni legten um 1,3 Prozent zu, Royal Dutch Shell und Total um je 1,1 Prozent. Dagegen fiel der Index der Banken um 0,6 Prozent, und der Index der Telekom-Titel gab um 0,5 Prozent nach. Die Umstellung auf 5G werde die Telekombranche viel Geld kosten, sagte ein Händler. Mit dem steigenden Ölpreis verloren Lufthansa 1,1 Prozent. Commerzbank gaben 1,4 Prozent ab. Dagegen stiegen Covestro um 2,2 Prozent. Die "Platow-Börse" hatte den Titel zum Kauf empfohlen. Covestro sei einer der Gewinner der Fußball-WM. Deutsche Post legten um 1,7 Prozent zu. Angesichts des Rückschlags um 30 Prozent in den vergangenen Monaten sprachen Händler bei den Post-Aktien aber lediglich von einer technischen Gegenbewegung. Für die Sky-Aktie ging es um 2,2 Prozent nach oben. Hintergrund war ein FT-Artikel, demzufolge 21st Century Fox ein neues Gebot für Sky vorbereite. ICAP brachen um knapp 36 Prozent ein. Das Unternehmen hat mit den Auswirkungen des erwarteten Brexits zu kämpfen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8.23 Uhr Mo, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1736 -0,11% 1,1738 1,1747 -2,3% EUR/JPY 130,59 +0,28% 130,39 130,12 -3,5% EUR/CHF 1,1644 -0,08% 1,1647 1,1646 -0,6% EUR/GBP 0,8851 -0,16% 0,8869 1,1274 -0,4% USD/JPY 111,27 +0,39% 111,09 110,75 -1,2% GBP/USD 1,3259 +0,05% 1,3234 1,3247 -1,9% Bitcoin BTC/USD 6.408,39 -5,7% 6.680,75 6.809,15 -53,1%

Der Euro fällt nach einem schwachem ZEW-Konjunkturindikator in Deutschland knapp unter die Marke von 1,17 Dollar, kann sich aktuell aber etwas erholen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den meisten Börsen in Ostasien hat sich am Dienstag eine positive Tendenz durchgesetzt. Vielerorts trieben optimistische Erwartungen an die bevorstehende Bilanzsaison die Kurse nach oben. Nach Meinung von Beobachtern wird der Handelsstreit die Unternehmensergebnisse im zweiten Kalenderquartal noch nicht negativ beeinflusst haben. Japanische Aktien profitierten davon, dass die Landeswährung Yen zum US-Dollar nochmals etwas nachgegeben hatte. Gesucht waren Bankenwerte ebenso wie Konjunkturzykliker. Unter anderem stiegen Mitsubishi UFJ Financial um 1,2 Prozent und Mizuho Financial Group um 0,3 Prozent. Yaskawa Electric verbesserten sich um 6,4 Prozent und Sumitomo Metal Mining um 2,6 Prozent. In Schanghai fiel der Composite-Index zeitweise in negatives Terrain, nachdem die Inflation im Juni auf Jahressicht etwas stärker als erwartet gestiegen war. Im späten Handel fand der Index jedoch zurück ins Plus. In Hongkong gewann der HSI im späten Geschäft ebenfalls 0,4 Prozent. Gewinnmitnahmen im Technologiesektor bremsten den Index. In Sydney gaben die Kurse im Schnitt nach. In Australien ist das Verbrauchervertrauen die vierte Woche in Folge zurückgegangen. Auch der von der NAB ermittelte Geschäftsklimaindex ist im Juni verglichen mit Mai zurückgegangen. Yahoo Japan sprangen um 11,4 Prozent nach oben. Die japanische Beteiligungsgesellschaft Softbank kauft einen Anteil an dem Internetportal. Aktien der japanischen Raffineriebetreiber Idemitsu Kosan und Showa Shell verteuerten sich um 13 und 9,6 Prozent. Die beiden Unternehmen werden sich im April kommenden Jahres zusammenschließen. Aktien des chinesischen Automobilkonzerns Great Wall Motor büßten in Hongkong 5,2 Prozent ein. Das Unternehmen hatte im Juni einen Absatzrückgang verbucht. Nachdem Xiaomi am Montag ein enttäuschendes Börsendebüt erlebt hatte, stiegen die Aktien des chinesischen Smartphoneherstellers an ihrem zweiten Handelstag in Hongkong um gut 11 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Lufthansa befördert im Juni fast 12 Prozent mehr Passagiere

Die Deutsche Lufthansa hat im Juni konzernweit 13,26 Millionen Fluggäste befördert, eine Steigerung von 11,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Halbjahr begrüßten die Airlines des Konzerns insgesamt 66,9 Millionen Passagiere an Board, das entsprach einem Plus von 11,9 Prozent. Die angebotenen Sitzkilometer lagen um 8,3 Prozent über dem Juni 2017. Gleichzeitig konnte der Absatz um 9,3 Prozent gesteigert werden, wie der Konzern mitteilte.

Comdirect verkauft Tochter Ebase für 151 Millionen Euro

Die Comdirect Bank will sich stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und verkauft ihre Tochtergesellschaft European Bank for Financial Services GmbH (Ebase) für 151 Millionen Euro an die FNZ Group. Aus der Transaktion, die noch in diesem Jahr abgeschlossen werden soll, rechnet die Bank aus Quickborn nach eigenen Angaben mit einem Einmalertrag vor Steuern "von mindestens 85 Millionen Euro". Das Geld will die Comdirect zur Stärkung und zum Ausbau ihrer Kernaktivitäten nutzen. In den Ausbau will die Bank 2018 bis zu 30 Millionen Euro investieren.

Volkswagen will Position in China über Partnerschaften stärken

Volkswagen will seine Position in den Bereichen E-Mobilität und autonomes Fahren in China stärken. Zu diesem Zweck hat der DAX-Konzern anlässlich des Staatsbesuchs von Ministerpräsident Li Keqiang in Berlin Absichtserklärungen mit dem langjährigen Joint-Venture-Partner, der FAW Group, sowie dem China Intelligent and Connected Vehicles Research Institute (ICV) unterzeichnet. Ziel sei es, mit den chinesischen Partnern die breit angelegte Elektro-Offensive in der Volksrepublik sowie den Einsatz neuer Technologien weiter und konsequent voranzutreiben.

Automobilzulieferer SHW streicht Prognose für 2018 zusammen

Der Automobilzulieferer SHW musste im ersten Halbjahr eine Ergebnisbelastung durch Einmaleffekte verbuchen und senkt seinen Ausblick für 2018. Wie das Unternehmen mitteilte, belasten neben den Sonderkosten auch die schwächere Nachfrage nach Dieselfahrzeugen sowie die Umstellung auf den neuen Abgastestzyklus WLTP. Zudem habe es bei verschiedenen Projekten eine flachere Anlaufkurve gegeben.

Stemmer Imaging verstärkt sich durch Zukauf in Frankreich

July 10, 2018 12:30 ET (16:30 GMT)

Der Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie Stemmer Imaging verstärkt sich in Frankreich durch eine Übernahme. Stemmer Imaging übernimmt nach eigenen Angaben die Elvitec SAS, einen Anbieter von Kameralösungen für den industriellen Bereich, Überwachung sowie Bildgebung aus Pertuis nahe Aix-en-Provence. Durch die Akquisition rechnet die Stemmer Imaging AG mit einem Umsatzbeitrag von voraussichtlich etwa 9 Millionen Euro.

Streik legt Förderung in Shell-Ölfeld in Nordsee lahm

Ein Streik hat die Förderung in einem Ölfeld des Energieriesen Royal Dutch Shell in der Nordsee lahmgelegt. Die Produktion im Ölfeld Knarr vor der norwegischen Küste sei wegen der Arbeitsniederlegungen gestoppt worden, sagte eine Konzernsprecherin am Dienstag. Normalerweise werden dort täglich 23.000 Barrel Öl gefördert. Rund 100 auf dem Knarr-Ölfeld eingesetzte Arbeiter hatten zuvor ihre Arbeit niedergelegt, in der ganzen Region waren es knapp 670 Arbeiter.

Tesla baut Werk in Shanghai

Der US-Elektroautohersteller Tesla macht Ernst mit dem Bau eines Werks in Shanghai. Wie die Stadtregierung am Dienstag bekannt gab, war Tesla-Chef Elon Musk in Shanghai, um eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit Bürgermeister Ying Yong zu unterzeichnen. Die Kapazität des Werks, das ausschließlich Tesla gehören wird, soll demnach bei einer halben Million Fahrzeuge im Jahr liegen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

July 10, 2018 12:30 ET (16:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.