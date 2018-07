Dresden (ots) - Fotos gehören zur Hochzeit ebenso dazu wie Brautkleid, Hochzeitstorte und Spiele für die Gäste und das Brautpaar. Fotoshootings mit den Hochzeitsgästen vor und hinter der Handykamera sorgen für Spaß und Unterhaltung und garantieren lustige Schnappschüsse aus der Perspektive der Gäste. Mit einer Auswahl an Fotorequisiten entstehen einmalige Erinnerungsfotos an das Hochzeitsfest.



Beim Spiel Selfiewall nutzen alle Gäste der Hochzeit zum Fotografieren das eigene Handy um Fotos vom Fest direkt auf den Beamer der Hochzeitsfeier zu senden. So können alle Gäste die Fotos live mitverfolgen und selbst mitmachen: Fotos, Emojis und kurze Sprüche vom Handy auf die Beamerleinwand schicken. Auch Bilder können auf dem eigenen Handy gemalt und auf den Beamer übertragen werden. Es entsteht eine witzige und unterhaltsame Diashow. Zur Erinnerung an die Feier stehen die gesammelten Fotos den Gästen als Download zur Verfügung.



Für das Spiel werden Fotorequisiten auf allen Tischen verteilt. Mehrere Bilderrahmen zum Hochhalten und Durchgucken werden herumgegeben. Die Gäste machen mit dem eigenen Handy Fotos von sich selbst mit PartnerIn, von Tischnachbarn und Freunden um sie auf den Selfiewall-Beamer der Hochzeit zu senden. Ein extra Fotoapparat muss nicht ausgeteilt werden. Witzige Schnappschüsse spiegeln die ausgelassene Stimmung der Hochzeitsfeier wider.



Eine Spielidee die sich anschließt ist das Voting: Mittels Abstimmung per Handy können die Partygäste das originellste Foto wählen. Auf der Selfiewall wird die Anzahl der Likes zu jedem Foto angezeigt. Das Foto mit den meisten Likes gewinnt einen Preis den das Brautpaar übergibt.



Weitere Informationen zur Selfiewall und zur Buchung finden sich unter https://www.selfiewall.net



OTS: Haase & Martin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62332 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62332.rss2



Pressekontakt: Selfiewall-Team c/o Haase & Martin GmbH Matthias Haase Moritzburger Str. 27 01127 Dresden Deutschland



Tel: +49 (0) 351 / 500 97 21 E-Mail: info@selfiewall.net Website: https://www.selfiewall.net