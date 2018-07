Weltfußballer Cristiano Ronaldo wechselt zu Juventus Turin. Das freut Juventus-Fans - und auch die Aktionäre des Klubs an der Mailänder Börse.

Den Wechsel des portugiesischen Fußballstars Cristiano Ronaldo von Real Madrid zu Juventus Turin ist am Dienstag an der Börse kurz vor Handelsschluss positiv angekommen. Die in Mailand gelisteten Aktien des italienischen Meisters legten 5,8 Prozent auf 0,8980 Euro zu.

Nach Juventus-Angaben wird für den 33 Jahre alten Weltfußballer eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro fällig, die in zwei Tranchen ...

