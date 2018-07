Erobert neues Terrain im Zuge des jüngsten Schritts zur Schaffung des weltweiten größten VAD-Spezialisten für Cyber- und Cloud-Transformation

Exclusive Group, eine im Bereich Value-Added Services und Technologien (VAST) tätige Gruppe, hat mit der Übernahme des VAD für Unternehmens-Cybersicherheit, The NextGen Group, ihre weltweite Präsenz auf die Republik Irland ausgedehnt. Durch die Lage in der Nähe zahlreicher weltweit führender Technologieunternehmen in der Welthauptstadt für Rechenzentren unterstützt die Übernahme von NextGen den Plan der Exclusive Group, den weltweit größten VAD-Spezialisten für Cyber- und Cloud-Transformation zu schaffen.

"NextGen ist ein ausgezeichnetes Unternehmen mit einer starken Servicekompetenz und zehnjährigen Erfolgsgeschichte, die perfekt zu unserem Ziel passt, die Wert- und Kompetenzlücken im Bereich Cybersicherheit und Cloud auf weltweiter Basis zu schließen", sagte Olivier Breittmayer, CEO der Exclusive Group. "Wir sind nicht nur kulturell eine gute Ergänzung, sondern glauben auch, dass es ein starker strategischer Schritt auf dem Weg zur Schaffung des weltweit größten VAD-Spezialisten ist. Irland ist ein wichtiges Technologiezentrum für große weltweit tätige Unternehmen und Integrationspartner und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Gerry Sheldrick und seinem Team, um an ihren Erfolg anzuknüpfen und das Wachstum in der gesamten EMEA-Region und darüber hinaus weiterhin zu beschleunigen."

Die NextGen Group wurde 2009 mit Niederlassungen in Dublin und Wexford gegründet und ist ein Value-Added-Distributor für branchenführende Netzwerk-, Sicherheits- und digitale Lösungen mit umfangreichen Serviceleistungen und Schulungsmöglichkeiten. Mehrere seiner wichtigsten Partnerfirmen, darunter Palo Alto Networks und Proofpoint, ergänzen das strategische weltweite Portfolio von Exclusive Networks und ermöglichen erhebliche Synergien zwischen den beiden Unternehmen und ihren Wiederverkäufer-Kanälen. Als Teil der Übernahme wird das bestehende Managementteam von NextGen im neuen Unternehmen von Exclusive Networks in Irland weiterhin in seinen Schlüsselpositionen tätig sein, da es mit einem erweiterten Lieferantenportfolio ein beschleunigtes Wachstum auf dem irischen Markt anstrebt.

"Die weltweite Reichweite und Ressourcen der Exclusive Group eröffnen den Wiederverkäufer-Partnern von NextGen viele neue Möglichkeiten und sichern die Zukunft für unser wertorientiertes Engagement für den Fachhandel", sagte Gerry Sheldrick, Country Manager der NextGen Group. "Dies ist ein sehr positiver Schritt für alle, die mit der NextGen Group verbunden sind, insbesondere unsere treuen Partner und Endkunden. Unsere beiden Unternehmen verfolgen im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Channel-Möglichkeiten mit optimalen Technologien ein gemeinsames Ziel und es ist sehr spannend, eine Schlüsselrolle im nächsten Kapitel der Geschichte von Exklusive in Irland zu spielen."

Die Transaktion wurde am 3.Juli abgeschlossen. Mazars, Goodwin, Mason Hayes Curran und Peter Redmond begleiteten die Transaktion als Berater.

