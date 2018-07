Das E-Mail-Validierungsunternehmen ZeroBounce gibt die Veröffentlichung von ZeroBounce A.I. bekannt, eines innovativen Bewertungssystems mit künstlicher Intelligenz für E-Mail-Adressen. Über diese Software erhalten die Kunden verbessertes Feedback zur Qualität von E-Mail-Listen. Ferner wird das E-Mail-Marketing beschleunigt.

ZeroBounce A.I. kombiniert eine große Auswahl an Daten mit bewährten statistischen Analysen, um das Qualitätsniveau einer E-Mail-Adresse empirisch einzuordnen. Die Software erkennt positive und negative Muster in einer eindeutigen E-Mail-Adresse und gibt eine Bewertung ab, die die Nutzer in ein stabiles Verfahren für die E-Mail-Hygiene integrieren können. Die Methodik von ZeroBounce A.I. wird regelmäßig entsprechend der Weiterentwicklung der Web-Trends angepasst.

"Wirklich revolutionär an der Plattform ZeroBounce A.I. ist die Tatsache, dass die vorausschauenden, selbstoptimierenden Analysen innerhalb des Systems in Echtzeit für jede E-Mail-Adresse eine Bewertung erstellen und zuweisen. Dank des breiten Spektrums der Bewertungen mit ZeroBounce A.I. erhält der Nutzer unübertroffene Möglichkeiten bezüglich der Voraussagen zur E-Mail-Zustellung, der Interaktion mit dem Empfänger sowie des allgemeinen Maßes an Aktivität bei den Empfängern", erläutert Liviu Tanase, CEO von ZeroBounce.

Die Bewertungen von ZeroBounce A.I. reichen von 0 bis 10, wobei 10 für die höchste Qualität steht, die eine E-Mail-Adresse haben kann. Der proprietäre Algorithmus von ZeroBounce A.I. steht an der Spitze der Branche für die E-Mail-Validierung.

Über ZeroBounce

ZeroBounce wurde von einem Team hochrangiger Fachleute erstellt und ist der führende E-Mail-Validierungsdienst speziell für die Bounce-Erkennung von E-Mails, die Erkennung von E-Mail-Missbrauch und Spam-Fallen, für E-Mail-Datenanhänge und fortschrittliche Sicherheit. Vermarkter, die von ZeroBounce validierte E-Mail-Listen nutzen, berichten von einer Genauigkeitsrate von 98 und können ihren Online-Ruf wahren. ZeroBounce wurde bei Entrepreneur, BuzzFeed und Inc.com präsentiert und gilt allgemein als "bestes verfügbares System zur E-Mail-Validierung".

Weitere Informationen erhalten Sie auf zerobounce.net.

