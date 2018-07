Du dachtest vielleicht, dass 2018 ein fantastisches Jahr für die meisten Marihuana-Aktien werden würde. Kanada ist auf dem Weg seinen neugeschaffenen Marihuana-Markt im Oktober zu öffnen. Der weltweite Bedarf an Marihuana steigt. Aber die Realität ist, dass die meisten Marihuana-Aktien nicht annähernd so gut performen, wie 2017 zur selben Zeit. Allerdings gab es in der ersten Jahreshälfte 2018 einige Gewinner unter den Marihuana-Wertpapieren. Aktien von MariMed (ISIN: US98160J1088, wird in Deutschland nicht gehandelt), iAnthus Capital Holdings (WKN: A2DPCW) und Canopy Growth (WKN: A140QA) konnten zulegen. Dies sind die im aktuellen Jahr am besten gestiegenen Anteilsscheine, mit einer Marktkapitalisierung von mindestens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...