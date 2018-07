Die Fishawack Group of Companies, eins der weltweit größten unabhängigen medizinischen Kommunikationsunternehmen, hat Healthcircle Advertising Limited, eine Agentur für strategische Markenkommunikation mit Niederlassungen in London und Portugal, übernommen.

Top row: Dominic Miller, Fishawack COO, Gail Flockhart, Fishawack Managing Partner, Liz Maclaren, Healthcircle Creative Director, Dr. David Ingram, Healthcircle Managing Partner; Bottom row: Mike Taylor, Healthcircle Managing Director, Oliver Dennis, Fishawack CEO (Photo: Business Wire)

"Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung der Pläne von Fishawack, eine weltweit tätige strategische Kreativagentur aufzubauen, die mit unserem Geschäftsbereich für medizinische Kommunikation zusammenarbeiten kann", erklärte Oliver Dennis, Chief Executive Officer der Fishawack Group. "Im Juli des letzten Jahres haben wir darüber hinaus Carling Communications mit Sitz in den USA übernommen. Carling benötigte kritische Masse in Europa und Healthcircle brauchte einen Partner in den USA. Diese Kombination passt hervorragend und versetzt uns in die Lage, integrierte kreative und medizinische Kommunikationslösungen für Kunden auf wirklich globaler Ebene anzubieten."

Mike Taylor, der Managing Director von Healthcircle, fügte hinzu: "Wir haben einen Partner gesucht, der unser Wachstum in den USA unterstützt und uns gleichzeitig Zugang zu wissenschaftlichen und strategischen Talenten verschafft. Healthcircle und Fishawack haben bereits intensiv zusammengearbeitet, und wir kennen das Carling-Team durch unsere Zusammenarbeit im Laufe der Jahre unserer Tätigkeit in der Branche."

Gail Flockhart, Group Managing Director von Fishawack, sagte: "Alle Agenturen sind Ansammlungen von Menschen mit unterschiedlichen Talenten. Was uns unterscheidet, sind die Investitionen, die wir tätigen, um eine echte Chemie zwischen den Teams aufzubauen, damit die Zusammenarbeit Spaß macht und neue Ideen hervorbringt. Wir haben noch eine Größe, bei der wir dies auf sinnvolle Weise tun können."

Über die Fishawack Group

Die Fishawack Group of Companies ist einer der größten unabhängigen Spezialisten für medizinische Kommunikation mit Niederlassungen in Großbritannien (Knutsford, Oxford und Brighton), den USA (Philadelphia, PA, und San Diego, CA), der Schweiz (Basel) und Indien (Hyderabad).

Seit über 17 Jahren arbeitet Fishawack mit internationalen und regionalen Kunden aus der Pharma-, Biotechnologie- und Medizintechnikbranche zusammen, um Dienstleistungen für die Bereiche medizinische Kommunikation, wissenschaftliches Engagement, Marktzugang, strategische Beratung und Vordenkerberatung zu entwickeln und anzubieten. Ausführlichere Informationen über unsere Leistungen finden Sie auf der Website der Fishawack Group unter www.fishawack.com.

Wir haben uns einen Ruf für Spitzenleistungen, Kreativität und Transparenz geschaffen.

Über Healthcircle

Healthcircle ist eine Full-Service-Agentur für strategische Markenkommunikation. Angesichts seiner umfangreichen Erfahrungen in der direkten Patientenkommunikation, bei kreativen digitalen Lösungen und kreativer medizinischer Kommunikation hat Healthcircle wiederholt Auszeichnungen für seine überraschende und innovative kreative Arbeit erhalten. Healthcircle hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien, sowie eine Niederlassung in Cascais, Portugal.

Healthcircle ist davon überzeugt, dass die Verbindung von Strategie und Kreativität der Schlüssel zum Erfolg einer Marke ist, und konnte den Erfolg dieses Ansatzes in den letzten zehn Jahren bei einigen der größten Marken am internationalen Pharmamarkt unter Beweis stellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.healthcircle-uk.com

