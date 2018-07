James Montier ist einer der ungewöhnlichsten Analysten. Im Interview spricht er über ausgereizte Märkte, getriebene Anleger und den Hype um Kryptowährungen.

Es ist wie eine Begegnung am Strand. Aber der Mann, der mit buntem Hemd und Barfußschuhen zum Interview kommt, ist ein bekannter Marktstratege: James Montier. Er hat sich mit der Investmentfirma GMO, für die er arbeitet, als Value-Investor profiliert, sucht also gezielt nach niedrig bewerteten Wertpapieren. Am Rande einer Konferenz in Frankfurt verbreitet er kühne Thesen und unangenehme Wahrheiten. Die wichtigste Botschaft: Nur Anlagen in Schwellenländern lohnen sich zurzeit. Alles andere ist im Grunde zu teuer.

Herr Montier, Ihre Firma hat in drei Jahren ein Drittel der Kunden verloren, das Kapital ist um 50 Milliarden Dollar geschrumpft. Schlechter kann es nicht laufen. Ein Value-Investor muss Geduld mitbringen. So ist das eben, wenn man nur preisgünstige Anlagen kaufen will - wobei wir insbesondere US-Aktien für extrem überteuert halten.

Aber wenn der Trend so weiter-läuft, dann hat GMO bald gar kein Kundengeld mehr.Auf null? Das hoffe ich doch nicht. Viele unserer Kunden sind von unserem Ansatz überzeugt, haben gute und schlechte Zeiten mitgemacht. Auch vor den Abstürzen 2008 und 2000 hat man uns als Ewiggestrige abgestempelt, nur weil wir die zu hohen Bewertungen erkannt hatten.

Hat sich der Value-Ansatz nicht als tödliche Falle erwiesen?Nein, es ist nach wie vor die einzig sinnvolle Methode, langfristig zu investieren. Bewertungen als Auswahlkriterium bleiben das Maß der Dinge. Man darf sich nur nicht von kurzfristigen Schwankungen, den täglichen Nachrichten und Schlagzeilen irritieren lassen. Die Zentralbanken haben mit ihrer Geldschwemme die Kurse nach oben getrieben, Anleger ermutigt, ins Risiko zu gehen.

Aber die Aktienkurse an der Wall Street sind in neun Jahren auf das Vierfache gestiegen. Da haben Sie mit Ihrem vorsichtigen Ansatz eine Menge Chancen verpasst.Wir ...

